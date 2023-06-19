不用開冷氣！6招室內降溫秘訣公開　常被忽略「1動作」省電也降溫

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想要有效降溫，首先可以利用早晚氣溫較低的時候讓空氣流通。打開窗戶，讓新鮮空氣進入房屋，同時排出室內的熱空氣。為了增加效果，可以搭配循環扇或電風扇朝窗外吹。這利用了白努力原理，當風吹過物體表面時，在風向面形成低氣壓區，背風面形成高氣壓區。因此，電風扇朝窗外吹時，能將熱空氣帶出室內，同時吹進涼爽的窗外空氣，有效降溫。
ISSUE 02 隔熱紙與隔熱窗簾 有效防止陽光直射
其次，運用隔熱紙和隔熱窗簾可以有效阻擋陽光的熱量進入室內，提供更加舒適的環境。隔熱紙能夠防止紫外線和熱輻射，貼在受到陽光曝曬的窗戶上，能降低室內溫度約2至3度，同時節省大約20%的冷氣電費。白色窗簾或百葉窗能夠阻擋陽光中40至50%的熱量，而厚窗簾或竹簾雖然會影響視線，但能夠阻擋60至80%的熱量，有效降低室內溫度。
ISSUE 03 自然材質傢俱 鏤空視覺涼感
夏季，厚重的布藝和皮革傢俱讓人感到悶熱。此時，我們可以考慮更換成造型簡潔容易散熱的金屬、木質、藤製、玻璃的傢俱。這些材質的傢俱能在觸覺及視覺上帶來不同的感受，不僅能給人一種涼爽的感覺，同時也能營造出清新自然的氛圍，打造出令人心曠神怡的室內空間。
ISSUE 04 綠意治癒空間 營造自然降溫
在室內擺放綠色植栽是一種有效的降溫方法，同時也創造了自然療癒的空間。綠色植物能夠吸收熱量並釋放水分，從而有效地降低室內的溫度。這些綠色植物不僅為家居增添了自然的綠意，還具有吸收二氧化碳和釋放氧氣的能力，進而改善室內空氣品質。透過引進綠意，我們可以創造出清新舒適的環境，讓人心情放鬆，享受自然的治癒力量。讓綠色植物成為您室內的夏日降溫伴侶，帶來涼爽舒適的居家體驗。
ISSUE 05 清爽淺色系 與夏日同步降溫
選擇淺淡色和冷色調的室內佈置，不僅能在視覺上帶來涼爽感，還能實際降低室內溫度。這些色彩具有反射陽光的特性，有效減少室內熱量的吸收。不妨將窗簾或是寢具等軟裝置換成淺色系的單品，不僅能為居家營造出清爽的氛圍，同時也有寬敞明亮的視覺效果，帶給您一個舒適涼爽的夏日居家體驗。
ISSUE 06 清爽室內 除濕降溫一網打盡
降低室內溼度是一種有效的降溫方法，這是因為高濕度會增加人體對熱的感知，使人感到悶熱不舒服。不妨在出門時將家中除濕機或冷氣除濕功能打開，除濕後再打開空調降溫會格外有感。
最後，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提醒，許多電器發出的熱量是使房子變熱的關鍵之一，所以平時可以將沒有使用或者是不常使用的電器插頭拔掉吧，不僅節能省電而且還能夠為室內降溫。
除此之外，拔掉插頭還能夠延長電器的使用壽命，因為長時間待機可能會讓電器產生損壞。所以，當你發現某些電器長時間沒有使用時，不妨試試拔掉它們的插頭，這樣既能夠降低室內溫度，也能夠保護電器。