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3部會失能讓海量詐欺癱瘓後端　基層檢直接向行政院陳情

▲行政院政委羅秉成（圖／劍青檢改提供）
▲行政院政委羅秉成（圖／劍青檢改提供）

記者潘千詩／台北報導

詐欺泛濫已不是新聞，行政院5月雖推出「打詐國家隊1.5」，但仍無法緩減海量詐騙案件。「劍青檢改」、最高檢察署上週六（17）日舉辦「打詐實務與防詐策進研討會」，全國檢察官一致痛批人頭帳戶、個人幣商、第三方支付等毫無管制，十幾個年頭過去，金管會、NCC、數位部毫無作為，簡直縱容犯罪。

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台北地檢署檢察官林達今（19）日受訪時表示，一定要回到前端行政上，有效管制，有效治理，否則如法務部長蔡清祥所說，以國土安全為例，上游整個國土氾濫，下游當然沖刷到無法解決；詐團猖獗已經十幾年的問題，司法警察在第一線都很清楚問題，而且都有跟各部會反應，可是長期來講，成效不彰，甚至有推諉卸責的情況。

▲台北地檢署檢察官林達統整研討會重點（圖／記者潘千詩攝，2023.06.19）
▲台北地檢署檢察官林達統整研討會重點（圖／記者潘千詩攝，2023.06.19）
另外，林達也統整研討會重點，他說，這15年來，人頭帳戶已經移送20幾萬件，有些是故意賣掉，有人說是提款卡遺失但密碼寫在背面，有人應徵工作被騙走，有人申請網路貸款被騙；這有一個基本問題，也就是台灣開帳戶太容易，開了不用就很容易輕率交出去，試問，如果有20萬人這麼輕率，接下來難道還要給他們持有這麼多無量帳戶還繼續新開嗎？

林達表示，人頭帳戶不好好管制，詐欺案件不是越來越多？詐團就是不讓他們有這麼多容易取得的帳戶以及極方便又高額度的網銀功能；建議一定要列黑名單，禁止黑名單在一定期間內開新戶，且期間內總數只能有一個供應日常生活的帳戶，如果有額外需要就須另外具狀新開，才有辦法從根源讓詐團難以取得人頭帳戶。

▲法務部檢察司主任檢察官林彥均（圖／劍青檢改提供）
▲法務部檢察司主任檢察官林彥均（圖／劍青檢改提供）
另一嚴重問題是「個人幣商」，林達說，個人幣商全部沒納管，卻在做大量仲介交易，很多被害人的錢全都匯到個人幣商，個人幣商只要告訴檢警「我是個人幣商，錢進來就是賣我的虛擬貨幣，所以不知道對方是誰」，好了，被害人一樣拿不到錢。

林達說，現在歐盟已經開始納管個人幣商，星期六的研討會上，檢察官們也特別告訴金管會有具體作法可以操作，不要只管所謂自律、請他們合法登記，其他就都不管，試問，個人幣商怎麼可能來登記？如果虛擬貨幣是這樣管，那就等於繼續無政府狀態。

▲曾批打詐國家隊是「國家級詐騙」的新北檢檢察官黃孟珊（圖／劍青檢改提供）
▲曾批打詐國家隊是「國家級詐騙」的新北檢檢察官黃孟珊（圖／劍青檢改提供）
林達指出，以北三檢及中檢為例，每一名檢察官手中的詐欺案數量，都佔本身案件的三分之一以上，排擠大家正常辦案能量，且大部分都只是一個電信門號或一個人頭帳戶，再往上溯源，就出現第三方支付、虛擬帳戶、電子帳戶、幣商帳戶，完全無法繼續查下去，即便查，函調資料之後也是好幾個月後，根本追不回任何東西，根本浪費司法資源。

劍青檢改認為，打詐國家隊成立是從行政院的層級，至少這幾個月，基層檢察官沒有看到打詐國家隊有確實協調，因各部會平等，在權責不明又怕攬事的情況下，很容易找不到誰要負責任；光是「第三方支付」就是一個很大的亂源，每天產生一大堆虛擬帳戶，但大家都不想管，最後結論竟是20億以下歸數發部，20億以上歸金管會，可是數發部只有2、3個人且又沒有金管專業，有能力去管制嗎？用20億來分割管制這樣合理嗎？

▲雲林地檢署檢察官黃薇潔（圖／劍青檢改提供）
▲雲林地檢署檢察官黃薇潔指，逾97萬支門號賣到中國，NCC卻回「無法可管」（圖／劍青檢改提供）
該場研討會共吸引超過800人報名，現場超過70位檢察官出席，是首次由基層檢察官集體主動向政府提出建議。包括負責「打詐國家隊1.5」的行政院政委羅秉成、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及高檢署檢察長張斗輝都出席。羅秉成允諾檢察官建言將由行政院打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討參考。

▲橋頭地檢署檢察官鄭子（圖／劍青檢改提供）
▲橋頭地檢署檢察官鄭子薇（圖／劍青檢改提供）
▲士林地檢署檢察官劉昱吟（圖／劍青檢改提供）
▲士林地檢署檢察官劉昱吟（圖／劍青檢改提供）

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