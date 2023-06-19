國家幫你出買房頭期款！7國購屋補貼整理　英國最狂：最高825萬元

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公積金加稅收 新加坡大灑幣
亞洲先進國家如日、韓有諸多購屋款補助方案，但因不限首購族申請，因此不列入統計。扣除日韓，則亞洲補貼較大方的是新加坡；新加坡針對首購族祭出多項購屋款補貼方案，包括「公積金購屋津貼」（補貼上限8萬新幣）、「額外安居津貼」（補貼上限8萬新幣）、「近居購屋津貼」（補貼上限3萬新幣），補助上限總額為19萬新幣，折合新台幣約433萬元。
何世昌指出，新加坡雖有公積金制度支撐房貸補貼，但光靠公積金並不敷所需，近年新加坡政府靠著房屋交易課徵的「額外印花稅」收入來挹注財源，才大幅提高各項購屋津貼。雖然台灣沒有公積金制度，但宣稱為了居住正義而課徵的「房地合一稅」稅收滿滿，卻分毫未幫助到首購族，真的合乎居住正義？
英國補助超猛 房價最高打五折
澳洲「首購補助金」 （First Home Owner Grant）方案，提供每個首購家庭1萬美元買房補貼，但限定購買新建房屋或大幅翻新的房子。雖然金額不多，但不無小補。
房價高昂的英國，為了減輕首購族買房負擔，推出類似經濟適用房的房貸補貼方案。英國 「首購計畫」（ First Homes）規定，英格蘭地區年收入8萬英磅（約台幣314萬元）以下的家庭，以及大倫敦市年收入9萬英磅（約台幣354萬元）以下的家庭，向和政府合作的建商購買住宅可獲得30％至50％總價折扣，目前全英格蘭約有100處左右的開發案加入該計畫。
加州送頭期款 3億美金被秒殺
全球反應最火熱的首購補助方案，應該是美國加州的「全民夢想計畫」（California Dream for All），只要在該州各城市買房、且年收入低於中位數以下的首購家庭，可以獲得成交總價的20％補助金，等於加州政府幫忙出二成頭期款；民眾持有房屋期間，不必償還補助本金、利息，但未來若出售房屋有獲利，需依補助款比例繳納分潤給加州政府。
然而，「全民夢想計畫」因補助太過慷慨引爆申請潮，該計畫於3月底推出，上路的第二週就用盡第一輪3億美元的補助金，目前計畫暫停申請，需等第二輪補助金到位才會重新開放申請。
與加州一樣，推出類似方案的還有荷蘭、加拿大；其中，荷蘭提供首購家庭7.5萬歐元（約台幣252萬元）補助，加拿大推出的「首購獎勵金」（ First-Time Home Buyer Incentive），提供成交總價5％至10％的無息補助金，但屋主日後出售房屋須與政府分潤。
何世昌認為，台灣青壯族群身處高房價環境，而青壯族群多為首購族，首購並無炒房性質，不妨給予補助、協助成家。再者，台灣陷入少子化困境當中，政府或許可以考慮研擬居住政策結合催生方案，參考先進國家的補貼措施，祭出協助首購族與孕兒家庭的補助方案，降低孕兒家庭的居住負擔以拯救生育率。雖然灑錢不見得立刻見效，但若捨不得灑錢就永遠紙上談兵。