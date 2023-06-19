第一線房仲拚21年！出任住商中國新總座 未來10年挑戰兩岸6000家
住商機構今（19）發布人事異動訊息，旗下住商中國總經理黃榮財因退休，辭任住商中國總經理，職缺由伍世豪接任。特別的是伍世豪從台灣第一線房仲做起，累積台灣9年、中國12年，兩岸不動產資歷豐富。住商機構也宣布新的十年大戰略，未來十年要在兩岸挑戰6000家分店。
記者徐銘穗/綜合報導
住商機構董事長陳錫琮指出，住商中國從2002年進入上海，在甫退休的黃榮財總經理帶領下，於上海、廣州、武漢等27個城市，已有1751家分店，寫下有史以來不動產經紀業台商品牌突破千家大關的紀錄，實屬不易。
新任住商中國總經理伍世豪於2002年進入不動產經紀業擔任第一線經紀人，兩年間晉身店主管，實務經驗非常豐富。2011年，伍世豪轉戰中國後，管理上海浦東新區、虹口區、楊浦區、黄浦區、静安區分店，表現卓越，更難得的是不忘進修，取得台北科技大学EMBA，學養俱豐，是新世代的管理精英。
陳錫琮指出，住商不動產是目前台灣不動產經紀業經營最久，單一品牌店數最大的不動產經紀業品牌，目前在中國在27個城市有1751家門市，台灣亦有住商不動產加盟店749家，大家房屋233家，僅台灣市佔率即達14.94%，在中國業已進入前20大品牌，有信心在未來十年在兩岸有超過6000家分店規模。