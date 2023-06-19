企鵝妹隔1月見「寶貝女兒」！相認場面小尷尬 約定明年再來台灣
南韓實況主企鵝妹在昨（18）日正式完成「徒步走台灣本島4極點」的挑戰，今（19）日她也展開許多粉絲十分期待的「番外篇」行程！下午1點時，企鵝妹抵達南投「九九峰動物樂園」，探望已快一個月沒見到的「寶貝女兒」Gina，兩人重逢的畫面也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹與狗女兒Gina的緣分，要回溯到5月22日，當天企鵝妹還在從南投前往彰化的路程上，沒想到在彰化員林時，發現路邊有一隻黃棕色的瘦弱流浪犬，牠身上有皮膚病的症狀，再加上天色漸暗，讓企鵝妹決定抱起Gina，尋找動物醫院治療，後續Gina也被企鵝妹曾去的南投「九九峰動物樂園」收留，成為園區的一份子。
今（19）日下午，企鵝妹頭戴草帽身穿藍色洋裝，抵達九九峰動物樂園，而園區也把Gina抱到門口與救命恩人企鵝妹相見歡。不過雙方見面時，體型大增好幾倍的Gina已經不太記得企鵝妹了，相認場面有些小尷尬，讓企鵝忍不住苦笑「Gina妳不記得我了，但妳依舊可愛」。
在九九峰住了快一個月的Gina，現在最喜歡的人是園長，園長一靠近，Gina就會跑到他身旁搖尾巴。九九峰的獸醫師隨後也向企鵝妹解釋「Gina到現在還沒換過牙，其實還是小寶寶」，未來還會繼續成長，變得更大隻。
不過在企鵝妹到場一段時間之後，Gina也逐漸熟悉了這位救命恩人的味道，一度放心的在她懷中趴睡。企鵝妹也在與九九峰園長對談時，有機會在明年夏天再回來台灣，並到九九峰探望看Gina，「到時候不知道她會變得多大隻」。