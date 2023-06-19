幼教總會推「老師不餵藥」 教育部：託藥措施是教保服務內容
新北市幼兒園教保員疑似餵藥案引發全台關注，中華民國幼教聯合總會昨天發出聲明表示，在尚未釐清事情真相之前，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，推行「幼兒生病不入校、老師不餵藥」行動。教育部今（19）日回應，《幼兒教育及照顧法》已明定教保服務內容，相關準則明定幼兒園要訂定託藥措施，及就託藥進行相關規範，教保員不能擅自決定暫停餵藥。
記者李琦瑋／台北報導
幼教總會聲明指出，鑒於目前各方政治人物的紛紛擾擾及政府無具體保護孩子、教保人員的作為之下，因處方藥物具專業性，教保人員並不具備醫療專業知識，所以在尚未釐清事情真相之前，希望各縣市理事長協助轉達會員，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，做到「幼兒生病不入校、老師不餵藥」。
幼教總會表示，懇請中央介入調查，早日讓真相水落石出，這樣不僅可以讓全國幼兒園及家長共同守護幼兒健康，也能還給現場老師及教保人員清白。
對此，教育部回應，《幼兒教育及照顧法》第12條已明定教保服務內容，包括提供衛生保健安全之服務及教育，因此，教育部於「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條第2項至第4項明定幼兒園要訂定託藥措施，及就託藥進行相關規範。
教育部表示，為提升教保服務機構託藥及用藥安全知能，教育部先前已編製食藥安全參考教材提供各幼兒園參考，教育部後續也會再摘錄手冊內容，製作簡明資訊便利教保服務人員使用。再者，為提升教保機構、教保服務人員及家長對於用藥安全及託藥的知能，教育部今年將追加經費補助各直轄市、縣（市）政府辦理相關研習，讓親師共同維護幼兒健康。