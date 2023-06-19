最在地最國際「帕莎蒂娜烘焙坊」進軍鳳山區

引領烘焙業掀起酒釀桂圓麵包熱潮的「帕莎蒂娜」，第八間門市於18日正式進駐鳳山區，帕莎蒂娜國際餐飲集團董事長許正吉指出，鳳山區未來將有OUTLET商場、高捷黃線，加上擁有衛武營及大東兩大藝術中心，顯現鳳山區將會是高雄另一個發展重點，為能搶得先機，正式進軍鳳山區。
記者陳美嘉／高雄報導
許正吉表示，帕莎蒂娜烘焙坊從2002年創立至今，秉持著「分享美好，美好分享」堅持的衷心，締造許多台灣驕傲創舉，2008年以酒釀桂圓麵包代表台灣參加世界麵包大賽奪得亞軍，酒釀桂圓麵包同年獲得「Good Design Product 優良設計產品獎」一躍成為國家級伴手禮。2012年集團創下獨立餐廳首家邀請米其林三星主廚到校園，為學子進行「味覺教育」從小扎根的企業；關心學童走進校園「小小麵包設計師」比賽，為藝術美學實踐2004年設立「新思惟人文空間」，致力將烘焙業的可能性擴展到無極限。
「最在地的，也是最國際的」帕莎蒂娜選用台灣在地食材做成烘焙品與異國料理，讓顧客品嚐每日新鮮出爐的各式麵包、西式特色甜點、新鮮沙拉、清爽涼麵等，同時提供咖啡飲品、輕食餐點，全心全意服務與回饋鳳山區顧客。
歡慶帕莎蒂娜烘焙坊第8間門市「鳳山自由店」，即日起~6/20推出全面88折優惠活動(限自製品)，多款天然酵母麵包、經典歐式料理、美味蛋糕等應有盡有；旗下烘焙坊門市於6/19~6/20 推出88折同慶活動。