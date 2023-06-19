黃子佼道歉影片「流彈掃射」！19大驚句噴發：大家都死好

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我就不露臉了啦，太丟臉了。
❗#2
國中的時候，心理有點所謂的變態吧，我跟很多班上的男同學，有一些比較親密的互動，大家都在探索性，我也一度懷疑說，我是不是喜歡男生，但我也有喜歡女生，很奇妙，我也會偷看老師的裙子，跟所有小屁孩都一樣。
❗#3
後來進了演藝圈，沒什麼心思搞這個，但是看A片還是難免，打手槍啊什麼的，以前性欲很旺的時候，一天搞不好可以打三次，國中生嘛、精力真的很旺盛。
❗#4
我接下來講的也是，其他在我人生旅途當中，帶給我傷痕的人。我也不想要什麼得過且過，因為我也沒有被原諒。
❗#5
現在這些被爆出來的，連更生人都比不上，因為，幾乎沒有重來的機會了。大家現在就是獵巫嘛，我過不去，我也要讓你過不去，永遠過不去，你不可能再工作了，你不可能再出現在任何地方，你只能躲起來，比那些不管是殺人放火、性侵的更生人還要慘。
❗#6
為什麼他們（指其他藝人）可以逃過這一切，metoo是不是只有針對某一種事情，可是我心中的metoo，我的陰影不是那個，是這個啊！為什麼他們就可以若無其事繼續紅下去，他們為什麼可以逃過這一切？為什麼？為什麼？如果我逃不過，為什麼他們可以逃得過。
❗#7
誰敢拒絕，誰敢，那大家（指其他藝人）不都好好活到現在，所以他們都沒有錯囉？他們都很棒，只是因為他們不是metoo嗎？我不管喔，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒有人管我去死。
❗#8
還有一個我的好朋友、好兄弟，婚內出軌啊，後來形象也好到不得了，好到現在，為什麼就我跟○○○形象變成那樣，啊你的形象都那麼好，舞台劇一場又一場，你們不都很厲害，你們不都很屌，你們不都很幸運。
❗#9
我也不會說嘛以前，好啦現在都來說啦，大家都死好。
❗#10
我不知道接下來會發生什麼事情，我不敢去多想，天下大亂，然後，我收藏這麼都東西也不知道幹嘛，燒掉吧燒掉吧，找個焚化爐全部燒掉，所有對這個世界曾經付出的愛通通燒掉。
❗#11
我也不知道拿什麼臉去見人，我做了很多瞎事，也做了很多好事，可惜它是不可能抵銷掉的。
❗#12
我一定要負責的啦，一定要負責，可是我也不知道怎麼往下走。
❗#13
不好意思哦流彈掃射，但現在不就是這樣嗎。
❗#14
我要跟耿如說我沒有一天不愛妳。
❗#15
你們在落井下石啊、隔岸觀火的時候，也要想想，難道你都沒有祕密嗎？
❗#16
總之，我只是要說，請大家幫我照顧所有我想照顧的人，然後...痾，除了抱歉還是抱歉，對不起，但也來不及了齁？老婆，我這輩子為什麼還會遇見你，如果沒有遇見你就算了。
❗#17
耿如還年輕，還有很多路可以走，可以重新來過，這麼好的女孩，請大家多多關注、多多幫忙。只有我應該是不可能再有機會重來的，我活該！
❗#18
我其實頭髮掉了很多，為了上台好看，都要戴髮片、假髮，我也沒有在避諱，只是覺得也很累，真的人生好難啊，我也想要留鬍子、禿著頭就上去，這是遺傳嘛、DNA啊，不可能啊。
❗#19
七嘴八舌的、三姑六婆的，唉…很棒，表示你們都是坦蕩蕩的人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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