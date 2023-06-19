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蕾菈二度向統神道歉！最新聲明內容曝光　坦承：沒有拿捏好界線

▲知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日在直播中，提到過去上節目曾被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）
▲知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日在直播中，提到過去上節目曾被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）

記者潘毅/綜合報導

知名實況主亞洲統神（張嘉航）近期曾指控「反骨」成員蕾菈，曾在多年前節目中，做出不禮貌舉動，後者也在臉書上發出道歉文，沒想到內容卻被網友認為在暗諷統神，再度遭砲轟。對此，蕾菈也在今（19）日晚間第二度發出聲明，誠摯向統神致歉。

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對於近期台版Metoo風潮延燒，統神日前在直播中透露自己也曾有過不舒服的遭遇，就是在3年前一檔節目的遊戲過程中，自己遭坐在一旁的蕾菈靠近強吻臉頰，「當下非常不舒服，也感覺被性騷擾」。

蕾菈雖在昨（18）日立即發文道歉，「對於三年前在節目上親吻亞洲統神 - 張嘉航臉頰，讓你感受到不舒服，以及被性騷擾，我在此鄭重道歉，因為距離節目錄製時間比較久，整個細節已經記不得了，只記得當時因爲你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐ㄧ時意亂情迷，日後我也會盡一切可能遠離亞洲統神 - 張嘉航及其親屬，避免造成任何騷擾」，但由於內容卻遭網友質疑在暗諷統神，再度引爆眾多網友不滿。

眼見爭議持續延燒，蕾菈也在今（19）日晚間二度公開道歉，表示自己「道歉沒有拿捏好界線，內容用了幽默方式回應，違反了我本意，真的很對不起。」

▲蕾菈在19日二度公開向統神道歉，表示自己沒有拿捏好界線：「真的很對不起。」（圖／蕾菈臉書）
▲蕾菈在19日二度公開向統神道歉，表示自己沒有拿捏好界線：「真的很對不起。」（圖／蕾菈臉書）
蕾菈最新的道歉聲明，全文如下：
我是蕾菈。
對於三年前在節目上親吻統神的風波我再次向「亞洲統神 - 張嘉航」致上歉意，並在此鄭重道歉。
昨天的道歉沒有拿捏好界線，用了幽默的方式回應，這違反了我的本意，真的很對不起。
身為公眾人物，應該給大家帶來正面的影響，性騷擾不該建立在刻板印象之上。即便是節目橋段也更應該尊重對方的感受，未來會多加注意無論是同性亦或是異性之間的互動，以不影響他人為前提相處。
再次對統神道歉。

蕾菈

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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