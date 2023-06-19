蕾菈二度向統神道歉！最新聲明內容曝光　坦承：沒有拿捏好界線

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蕾菈雖在昨（18）日立即發文道歉，「對於三年前在節目上親吻亞洲統神 - 張嘉航臉頰，讓你感受到不舒服，以及被性騷擾，我在此鄭重道歉，因為距離節目錄製時間比較久，整個細節已經記不得了，只記得當時因爲你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐ㄧ時意亂情迷，日後我也會盡一切可能遠離亞洲統神 - 張嘉航及其親屬，避免造成任何騷擾」，但由於內容卻遭網友質疑在暗諷統神，再度引爆眾多網友不滿。
眼見爭議持續延燒，蕾菈也在今（19）日晚間二度公開道歉，表示自己「道歉沒有拿捏好界線，內容用了幽默方式回應，違反了我本意，真的很對不起。」
蕾菈最新的道歉聲明，全文如下：
我是蕾菈。
對於三年前在節目上親吻統神的風波我再次向「亞洲統神 - 張嘉航」致上歉意，並在此鄭重道歉。
昨天的道歉沒有拿捏好界線，用了幽默的方式回應，這違反了我的本意，真的很對不起。
身為公眾人物，應該給大家帶來正面的影響，性騷擾不該建立在刻板印象之上。即便是節目橋段也更應該尊重對方的感受，未來會多加注意無論是同性亦或是異性之間的互動，以不影響他人為前提相處。
再次對統神道歉。
蕾菈
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