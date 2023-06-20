房市／北市辦公市場向北擴張　新頂辦聚落成形

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信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，為提升公司營運效能，越來越多企業有設立總部的需求，傾向找屋齡新、坪數大的商辦產品，直接包下多層或整棟做規劃。市區辦公產品屋齡以20年以上為主，而市中心外圍像大直、士林等區域，由於鄰近台北市區、具未來發展潛力，吸引建商插旗蓋商辦，且朝向頂辦規格做規劃，較符合目前公司設立總部需求，雖然不在市區商圈，也已躋身蛋黃區價格，吸引生技、醫療、金融等購買力強的買方入手。
林建勛觀察，中山區的新商辦交易主要集中在大直一帶，由於大直鄰近內科商圈、距信義區也僅有一橋之隔，在地理位置上極具優勢，且尚有大面積、方正基地可供開發，已有不少大型建商進場開發頂級辦公室。國票金控即看準大直頂辦商圈崛起，2019年時投資56.7億元購置由華固建設興建中的商辦大樓，更名為國票金融大樓，作為自用企業總部。
此外，士林也將成為新辦公聚落的明日之星，林建勛經理表示，士林有多個大型開發案在進行中，包括預定今年底完工的北士科全區開發，產業進駐後可望帶動士林地區發展；另外，興建中的捷運士林站TOD 共構商業大樓，亦將規劃飯店、商場、會議廳等商用設施。商業活動熱絡帶旺商辦市場， 2015年完工的欣翰士林官邸，為士林指標商辦案，去年實價登錄資料累計有14筆交易資料，其中浪凡網路科技就以總價6.8億元，一口氣打包4戶。
林建勛進一步說明，從近期市場成交情形中可以發現，買方除了傾向十年內屋齡的辦公室以外，對預售案的詢問度也越來越多，只要標的位置在精華區、成熟商圈內，即使尚未落成，也會吸引買方搶先砸重金搶買，且購買預售案也有其他優點，包括建商可以為買方量身打造符合需求的辦公空間配置、有機會享有大樓冠名權等，可以有效提升企業的知名度與形象。
信義全球資產深耕商用不動產領域，協助企業法人購置、承租辦公室，依據產業屬性擬定資產布局策略，致力於維繫不動產交易安全，開啟買賣方雙贏局面；旗下不動產經紀人員多次榮獲台北市不動產仲介經紀商業同業公會不動產經紀人員獎肯定，兼具商用不動產專業素養與豐富實戰經驗。