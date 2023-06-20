張菲早勸黃子佼！曾國城「在場喊1句」也打臉 節目神預言被挖出
藝人黃子佼日前也捲入性騷擾風波，19日他拍攝影片坦承犯行，不僅對妻小道歉之外，更毀滅性爆料不少藝人的醜聞，其中名主持人曾國城也中招，爆料他曾在二級古蹟中山堂抽菸喝酒等等。對此，就有網友翻出過去一檔綜藝節目叫做《龍兄虎弟》，昔日黃子佼、曾國城同台該節目過，發現張菲在節目要黃子佼潔身自愛、曾國城也曾經在節目喊出「絕對維護古蹟」，如今對上所有事件都吻合。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「剛剛看到一集龍兄虎弟，裡面曾國城說『我們絕對維護古蹟』，黃子佼也在畫面中，難怪他後來聽說曾國城在古蹟抽菸喝酒，那麼生氣！畢竟曾國城也沒遵守承諾啊！」不僅如此，同一集當中，張菲就勸誡黃子佼「在演藝圈一定要潔身自愛，不要看女孩子年輕就想追，那是他的壞習慣」讓網友不禁感嘆「龍兄虎弟是不是才是先知的綜藝節目？」
貼文曝光後，不少網友紛紛朝聖該片段表示「菲哥勸黃子佼那段感覺都知道些什麼.....」、「能找到這個綜藝節目也是夠神，這都停播幾十年了」、「好誇張....這節目我根本沒看過，你能找到也是神」、「張菲才是神預言，一次點中兩個人」。
黃子佼19日在直播的時候就提到「那個曾國城在中山堂主持節目，後台抽菸喝酒，古蹟欸，誰敢拒絕，誰敢？大家不都活到現在活得好好的」對此，曾國城也出面回應「喝酒抽菸是應該適地、適量，這是我應該注意的，現在對我而言，健康真的是最重要的事了」。
※【NOWnews 今日新聞
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