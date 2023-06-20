演藝圈MeToo狂爆！網友押寶「最後底線9人」：翻車世界毀滅

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貼文一出，最多網友投票的男生人選包括「坤達」、「五月天阿信」、「周杰倫」、「吳慷仁」以及「金城武」；女生的部分則有「蔡依林」、「林依晨」、「田馥甄」、「林志玲」四位為最多人票選，「坤達如果爆的話我世界會毀滅」、「周杰倫真的是我最後底線了」、「周杰倫最後底線+1，愛妻又顧家」、「五月天幾乎都沒什麼醜聞吧，超喜歡阿信的」、「蔡依林永遠的女神啦」、「林依晨才是真0負評女神吧」、「把我們志玲姊姊放在哪了？」
事實上，網紅廣告小妹日前才在臉書發文評論最近MeToo事件，還在文末寫下「我對娛樂圈比較沒信心，思來想去，目前想押寶這兩位，庾澄慶、黃子佼。求你們不要讓迷妹我失望啊！」結果隔天黃子佼就捲入性騷擾風波，讓廣告小妹瞬間被打臉，也發文感嘆「這波燒到現在，最令我詫異的是這位男主角，我黑轉粉，決定轉回去（哭臉）」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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