黃子佼為何「毀滅式爆料」？兩性作家分析動機　嘆：不要血流成河

演藝圈MeToo狂爆！網友押寶「最後底線9人」：翻車世界毀滅

▲黃子佼近日捲入性騷擾風波當中，完美的形象受到打擊。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲黃子佼近日捲入性騷擾風波當中，完美的形象受到打擊。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣近日也掀起MeToo運動，一路從政壇燒到演藝圈、體壇都有，近日藝人被連環爆性騷案件，從許傑輝、黃子佼到NONO，不少人原本形象都非常良好，一夕之間人設全部崩塌。對此，就有網友討論「哪位藝人明星網紅翻車，會讓你最意外，最崩潰？」不少網友都紛紛道出心中的「最後底線」，表示如果真的翻車世界會大毀滅。

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從藝人接連翻車爆出性騷之後，不少網友在PTT、Dcard貼文表示「今年真的是各種藝人網紅翻車.....對人性感到非常的失望，想問大家心目中的明星藝人，如果翻車會讓你超級不可相信與崩潰的呢？」、「最喜歡的明星周杰倫形象非常好，希望不要翻車，想問大家對於演藝圈MeToo事件最後底線是誰？」

▲黃子佼遭女網友踢爆性騷擾，情緒失控暴走，人設全毀。（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼遭女網友踢爆性騷擾，情緒失控暴走，人設全毀。（圖／記者陳明中攝）
貼文一出，最多網友投票的男生人選包括「坤達」、「五月天阿信」、「周杰倫」、「吳慷仁」以及「金城武」；女生的部分則有「蔡依林」、「林依晨」、「田馥甄」、「林志玲」四位為最多人票選，「坤達如果爆的話我世界會毀滅」、「周杰倫真的是我最後底線了」、「周杰倫最後底線+1，愛妻又顧家」、「五月天幾乎都沒什麼醜聞吧，超喜歡阿信的」、「蔡依林永遠的女神啦」、「林依晨才是真0負評女神吧」、「把我們志玲姊姊放在哪了？」

事實上，網紅廣告小妹日前才在臉書發文評論最近MeToo事件，還在文末寫下「我對娛樂圈比較沒信心，思來想去，目前想押寶這兩位，庾澄慶、黃子佼。求你們不要讓迷妹我失望啊！」結果隔天黃子佼就捲入性騷擾風波，讓廣告小妹瞬間被打臉，也發文感嘆「這波燒到現在，最令我詫異的是這位男主角，我黑轉粉，決定轉回去（哭臉）」。

▲廣告小妹日前才希望黃子佼不要翻車，沒想到隔天就遭到爆料性騷擾案件。（圖/廣告小妹臉書）
▲廣告小妹日前才希望黃子佼不要翻車，沒想到隔天就遭到爆料性騷擾案件。（圖/廣告小妹臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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