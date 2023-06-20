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作家何則文遭爆性侵！「疑用PUA手法」對話曝光　本人發文2次澄清

▲知名作家、青年職涯教練何則文日前被黃姓合夥人指控性侵、誘拍裸照等等，本人2度發文澄清。（圖/何則文臉書）
▲知名作家、青年職涯教練何則文日前被黃姓合夥人指控性侵、誘拍裸照等等，本人2度發文澄清。（圖/何則文臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

知名作家、青年職涯教練何則文日前被黃姓合夥人指控性侵、誘拍裸照等等，黃男3000字敘述所有的相處細節，引起網友關注。對此，何則文一連發出兩篇道歉文，也公開兩人私底下對話，澄清黃男說得並非全部都是事實，自己沒有性侵對方。不過卻被網友發現，何則文與黃男的對話中，呈現所謂「PUA手法」的相處模式，引起不少人撻伐。

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黃男19日在臉書發表一篇超過3000字的文章，內容指控何則文誘導他拍裸照，之後只要遇到不如意的事情或是5分鐘內沒有回覆訊息，何就罵他三字經，或是要求下跪道歉、拍照、錄影打自己耳光。黃男還透露，自己到黃男家時就會凌辱我、叫我跪著幫他家打掃、擦地板，甚至有性侵之事，事後還說只對這樣對他，要他說感恩。

黃男說，第一次向家人坦承時聲音都在抖，因為深怕沒有人會相信這一切，幸好家人選擇站在他這一邊，最後也終於跟何則文攤牌，後來雙方簽署合約和解，和解書上何承認對他施暴、性侵，但要求放棄民刑事告訴以及協助保密，還以沒錢為藉口，只願意賠償30萬。

▲何則文被合夥人控誘騙拍裸照、性侵。（圖/翻攝自職涯實驗室網站）
▲何則文被合夥人控誘騙拍裸照、性侵。（圖/翻攝自職涯實驗室網站）
對此指控，何則文先是發出第一篇文表示「我絕對是有愧疚的，我也絕對是應該跟他道歉，我當時也已經跟他道歉，並且也根據他的期盼道歉補償他的損失」，承認兩人的確有過互傳裸照，跟一些私密影像，這樣的相互狀況有半年之久，不過整篇道歉文一再的強調「我一直以來不會強迫別人做他不想要的事情」不認有性侵之事件。

而何則文也公開了兩人私底下的對話，對話中黃男主動要求「從事性行為」，何則文則高冷的態度回應「我現在看到你就反感」，而黃男則屈服反應令人不敢置信，整個對話口吻不像是合夥人之間的對話，讓人感覺有些詭異，被不少網友發現這種相處模式就是所謂的「PUA手法」。

▲何則文公開與黃男私底下對話，被外界質疑是使用PUA手法操控黃男。（圖/何則文臉書）
▲何則文公開與黃男私底下對話，被外界質疑是使用PUA手法操控黃男。（圖/何則文臉書）
所謂的PUA，中文翻譯為「搭訕藝術家」，是由美國開展出的一套搭訕祕笈，而PUA手法因人而異，實施PUA者通常會先引誘他人著迷，接著向對方採取忽冷忽熱、恩威並施、給予否定、製造壓力、人身攻擊等行動，過程中會美化自己的壓榨行為、適時畫大餅給予承諾，與「情緒勒索」、「精神控制」有異曲同工之妙，讓被PUA者無法自拔。

然而對於外界的質疑，何則文又在20日發出文章向黃男喊話，「關於那些不是事實的敘述，對我、和所有信賴我的親友夥伴，同樣造成了莫大的傷害。尤其在你說的那個當下，我絕對沒有強迫你任何事情，我沒有性侵你，這你也是知道的，其實你也知道當時我會簽下那個和解書的真正原因，當時的狀況，真的跟你所陳述的不一樣，我還是希望你可以說明那時候真正的情況，我還是希望你不要忘記你當時對我說的內心想法」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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