作家何則文遭爆性侵！「疑用PUA手法」對話曝光　本人發文2次澄清

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃男說，第一次向家人坦承時聲音都在抖，因為深怕沒有人會相信這一切，幸好家人選擇站在他這一邊，最後也終於跟何則文攤牌，後來雙方簽署合約和解，和解書上何承認對他施暴、性侵，但要求放棄民刑事告訴以及協助保密，還以沒錢為藉口，只願意賠償30萬。
對此指控，何則文先是發出第一篇文表示「我絕對是有愧疚的，我也絕對是應該跟他道歉，我當時也已經跟他道歉，並且也根據他的期盼道歉補償他的損失」，承認兩人的確有過互傳裸照，跟一些私密影像，這樣的相互狀況有半年之久，不過整篇道歉文一再的強調「我一直以來不會強迫別人做他不想要的事情」不認有性侵之事件。
而何則文也公開了兩人私底下的對話，對話中黃男主動要求「從事性行為」，何則文則高冷的態度回應「我現在看到你就反感」，而黃男則屈服反應令人不敢置信，整個對話口吻不像是合夥人之間的對話，讓人感覺有些詭異，被不少網友發現這種相處模式就是所謂的「PUA手法」。
所謂的PUA，中文翻譯為「搭訕藝術家」，是由美國開展出的一套搭訕祕笈，而PUA手法因人而異，實施PUA者通常會先引誘他人著迷，接著向對方採取忽冷忽熱、恩威並施、給予否定、製造壓力、人身攻擊等行動，過程中會美化自己的壓榨行為、適時畫大餅給予承諾，與「情緒勒索」、「精神控制」有異曲同工之妙，讓被PUA者無法自拔。
然而對於外界的質疑，何則文又在20日發出文章向黃男喊話，「關於那些不是事實的敘述，對我、和所有信賴我的親友夥伴，同樣造成了莫大的傷害。尤其在你說的那個當下，我絕對沒有強迫你任何事情，我沒有性侵你，這你也是知道的，其實你也知道當時我會簽下那個和解書的真正原因，當時的狀況，真的跟你所陳述的不一樣，我還是希望你可以說明那時候真正的情況，我還是希望你不要忘記你當時對我說的內心想法」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「台版MeToo事件」相關新聞。