黃子佼才剛翻車！百靈果發文搶工作　「急刪文抓包」遭轟惡毒

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對此，經常針對時事評論的網紅四叉貓、DJ金寶也都分享該篇刪文的訊息內容，鄭家純則也發表評論「百靈果自以為能搶到案子是在喜劇表演嗎？一般民眾也許很少看到黃子佼的活動現場主持，從節目上的主持有點難延伸想像，但他的功力配上報價，都是為何保持主持活動量寶座的原因」。
回顧黃子佼捲入性騷風波事件，一名女網友19日發文指控後，黃子佼拍攝影片坦承犯行並且致歉，不過也爆出13位藝人醜聞，隨後失聯缺席主持工作，接著因情緒不穩、受傷而送醫，目前仍然還在醫院。老婆孟耿如則在19日出面代為發聲表示「謝謝大家的關心，我們是一家人，所以發生什麼事情都會一起面對、彌補，曾經犯過的錯誤」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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