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黃子佼才剛翻車！百靈果發文搶工作　「急刪文抓包」遭轟惡毒

▲黃子佼日前遭到一名女網友爆料，捲入性騷擾風波，形象受到影響。（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼日前遭到一名女網友爆料，捲入性騷擾風波，形象受到影響。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

藝人黃子佼19日被爆出性騷擾事件，形象重創，甚至因為情緒不穩造成自己受傷的行為，目前人都還在醫院內，演藝事業已經全面停擺。沒想到在這風頭上，知名Podcast節目「百靈果NEWS」卻在臉書粉專發文「搶工作」，讓不少KOL感到相當傻眼。

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黃子佼日前在爆出性騷擾事件之後，「百靈果NEWS」隨即在臉書粉專發文表示「現在廠商如果有任何緊急活動主持及墊檔業配需求，歡迎洽詢」並且還附上聯絡信箱的網址。貼文曝光後立刻引爆網友痛批「搶工作賺性騷財」、「老實說這個貼文真的不恰當.....」眼看負評如潮，「百靈果NEWS」火速刪文，但早已遭網友截圖並瘋傳。

▲百靈果趁黃子佼翻車時，發文喊話廠商被砲轟。（圖/百靈果NEWS）
▲百靈果趁黃子佼翻車時，發文喊話廠商被砲轟。（圖/百靈果NEWS粉專）
對此，經常針對時事評論的網紅四叉貓、DJ金寶也都分享該篇刪文的訊息內容，鄭家純則也發表評論「百靈果自以為能搶到案子是在喜劇表演嗎？一般民眾也許很少看到黃子佼的活動現場主持，從節目上的主持有點難延伸想像，但他的功力配上報價，都是為何保持主持活動量寶座的原因」。

回顧黃子佼捲入性騷風波事件，一名女網友19日發文指控後，黃子佼拍攝影片坦承犯行並且致歉，不過也爆出13位藝人醜聞，隨後失聯缺席主持工作，接著因情緒不穩、受傷而送醫，目前仍然還在醫院。老婆孟耿如則在19日出面代為發聲表示「謝謝大家的關心，我們是一家人，所以發生什麼事情都會一起面對、彌補，曾經犯過的錯誤」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
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