端午健康吃粽　中醫教「兩穴位、三茶飲」去油解膩助消化

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此外，按壓「內關穴」可用於改善胸部、上腹部的氣機與臟腑功能，常見的例如胸脅苦滿脹痛、胃酸上逆的心悸或火燒心、或胃氣上衝的噁心嘔吐感。「足三里穴」可以減緩腹部悶脹疼痛、和胃健胃、通腸導滯，是中醫師經常使用的強壯要穴。膝關節彎曲成直角，外側膝蓋骨下方的凹陷處（膝眼穴），再往下4橫指處（食指、中指、無名指、小指的寬度），即是足三里穴的位置。
此外，通常吃粽子時，都會缺乏纖維素攝取，再加上糯米在消化道中較無法輕易被代謝，很容易使體重短暫上升。陽明馬光中醫診所醫師巫佳穎建議端午連假後，首先多喝2000-3000CC的白開水和茶飲，減少高鹽分在體內造成的水腫，接著下一週以高纖維的蔬食為主，增加腸胃蠕動，排除腸道宿便，這樣就可以減少短暫時間內產生的體重。
巫佳穎也提到，減重不是吃很少就可以了，「增肌減脂肪」才是關鍵。增肌減脂最理想的方式就是「在每天飲食控制在吃到基礎代謝率的狀態下，透過運動或是其他的消耗來減少熱量。」中醫增肌減脂的方向，主要以調理體質為主，透過良好的睡眠也會讓身體得到適當休息，從而分泌「瘦體素」，患者精神好了，代謝也提高了。當然，現代人因為壓力過大造成的「壓力性肥胖」，也可以用中藥讓身心靈放鬆、代謝恢復正常。此外，中醫裡有「針灸」 、「埋線減重」等療程，都是用穴位刺激來促進代謝、降低食慾。也可以透過埋線進行局部雕塑，同時配合中藥材和茶飲調整體質，擁有一個健康瘦的體質，才能瘦的長久又健康。