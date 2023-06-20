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端午健康吃粽　中醫教「兩穴位、三茶飲」去油解膩助消化

▲吃粽子搭配漢方茶飲，可以降低胃腸功能不適的機率。（圖／馬光中醫提供）
▲吃粽子搭配漢方茶飲，可以降低胃腸功能不適的機率。（圖／馬光中醫提供）

記者陳美嘉／高雄報導

端午節即將到來，少不了來上幾顆粽子大快朵頤一番，由於粽子的餡料及糯米會透過加油拌炒增加香味，熱量相對也較高，一顆粽子約600卡，相當於一個便當的熱量，顆顆粽子下肚，很容易使體重短暫上升。此外，由於粽子多為糯米製品，烹煮之後黏性增加，在胃脹不容易被消化，隨之而來的腹脹、腹痛、胃酸逆流甚至便秘，讓民眾對於粽子又愛又恨。

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崇學馬光中醫診所院長黃千瑞提供「兩個穴位、三種茶飲」，讓民眾吃粽開心又放心。粽子儘管有分南北粽或分鹹甜粽，但脾胃不佳或貪嘴吃多的民眾，如果能搭配漢方茶飲，就可以降低胃腸功能不適的機率。像是「山楂陳皮茶、洛神荷葉茶及決明子茶」。山楂健脾開胃、陳皮理氣燥濕、洛神花有豐富果酸可去油解膩，決明子可清肝明目、潤腸通便，但提醒儘量選用炒過的決明子，可降低寒性，緩和潤腸力道，促進排便又不至於腹瀉。

▲胸部及胃部不適可按壓「內關穴」。（圖／馬光中醫提供）
▲胸部及胃部不適可按壓「內關穴」。（圖／馬光中醫提供）
此外，按壓「內關穴」可用於改善胸部、上腹部的氣機與臟腑功能，常見的例如胸脅苦滿脹痛、胃酸上逆的心悸或火燒心、或胃氣上衝的噁心嘔吐感。「足三里穴」可以減緩腹部悶脹疼痛、和胃健胃、通腸導滯，是中醫師經常使用的強壯要穴。膝關節彎曲成直角，外側膝蓋骨下方的凹陷處（膝眼穴），再往下4橫指處（食指、中指、無名指、小指的寬度），即是足三里穴的位置。

▲ 按壓「足三里穴」可以減緩腹部悶脹疼痛、和胃健胃、通腸導滯。（圖／馬光中醫提供）
▲ 按壓「足三里穴」可以減緩腹部悶脹疼痛、和胃健胃、通腸導滯。（圖／馬光中醫提供）
此外，通常吃粽子時，都會缺乏纖維素攝取，再加上糯米在消化道中較無法輕易被代謝，很容易使體重短暫上升。陽明馬光中醫診所醫師巫佳穎建議端午連假後，首先多喝2000-3000CC的白開水和茶飲，減少高鹽分在體內造成的水腫，接著下一週以高纖維的蔬食為主，增加腸胃蠕動，排除腸道宿便，這樣就可以減少短暫時間內產生的體重。

巫佳穎也提到，減重不是吃很少就可以了，「增肌減脂肪」才是關鍵。增肌減脂最理想的方式就是「在每天飲食控制在吃到基礎代謝率的狀態下，透過運動或是其他的消耗來減少熱量。」中醫增肌減脂的方向，主要以調理體質為主，透過良好的睡眠也會讓身體得到適當休息，從而分泌「瘦體素」，患者精神好了，代謝也提高了。當然，現代人因為壓力過大造成的「壓力性肥胖」，也可以用中藥讓身心靈放鬆、代謝恢復正常。此外，中醫裡有「針灸」 、「埋線減重」等療程，都是用穴位刺激來促進代謝、降低食慾。也可以透過埋線進行局部雕塑，同時配合中藥材和茶飲調整體質，擁有一個健康瘦的體質，才能瘦的長久又健康。

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