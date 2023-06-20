漢堡王不藏了！6款漢堡套餐才99元　摩斯薑燒珍珠堡＋冰紅茶89元

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漢堡王即日起全台門市每日AM10:30至打烊前30分鐘，一顆漢堡＋小薯＋飲料，推出共7款超省餐只要99元。套餐漢堡包括雙起士培根牛肉堡、田園烤牛堡、經典脆雞堡、莫札瑞拉起司烤牛堡、小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡，共有6款可以自由選；還可6塊雞塊餐也只要99元。提醒大家，機場、兒童樂園、科技廠內店不適用，請依門市現場供應為準。
📌漢堡王：畢業狂歡優惠券12款「買一送一」
漢堡王「畢業狂歡優惠券」，即日起至7月31日爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
📌摩斯：2款漢堡餐89元優惠價
摩斯漢堡也祭出APP/門市優惠，即日起至6月30日，超級大麥薑燒珍珠堡+冰紅茶(L)優惠價89元（原價115元），使用安心取溫馨送還能獨享「買3送1」好康；照燒青梅豬排堡＋摩斯咖啡(M)，都只要89元優惠價。照燒青梅豬排堡＋摩斯咖啡(M)，優惠價89元（原價100元），安心取溫馨送還能獨享「買4送1」好康。以上安心取票券數量有限，售完為止。