台灣MeToo「政壇燒到演藝圈」！關鍵吹哨者曝光 1句話激勵她爆料
從五月底開始，先從綠營黨工傳出被性騷擾後，接著一案接連一案延燒被挖掘出來，不少政客接二連三的道歉，但沒想到這把火燒向演藝圈，繼許傑輝被踢爆上表演課對女學員性騷後，接連又有黃子佼、宥勝、NONO等人也都捲入這波MeToo運動當中。然而回顧這一切的起源，得從台劇《人選之人－造浪者》說起，因為劇情的播出，讓許多隱忍多年的受害者敢勇於發聲，更讓劇情裡一句「我們不要就這樣算了」成為這波MeToo運動的金句。
記者張嘉哲/綜合報導
《人選之人－造浪者》是一部以政治幕僚作為主軸的戲劇，劇情帶入政治、新住民、婚姻平權、環保等議題，然而其中一段劇情當中，女主角翁文方（謝盈萱 飾）得知亞靜（王淨 飾）面臨職場性騷擾時，並沒有打算放過加害者，在酒醉後打給王淨表示「我們不要就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉」成為了劇情的一大金句。
也就是因為這句「我們不要就這樣算了」，讓五月底第一起民進黨黨工爆料的文章中也有提及，於是從第一起性騷事件被揭露之後，接連引發政壇大型翻車現場，相繼爆出過去曾經遭到性騷擾的指控，甚至到名嘴朱學恒、朱凱翔都被指控，直至最近這把火燒到演藝圈，如果沒有《人選之人－造浪者》這部戲劇，也許這些事件都不會有見天日的那天都說不定，因此《人選之人》可以說是2023「台灣MeToo運動」的吹哨者一點也不為過。
過去美國《CNN》也曾經報導，表示「台灣身為以性別平權為榮的民主國家，正在面臨性騷擾的清算」，然而這波浪潮是由Netflix熱門影集《人選之人─造浪者》所引起，該劇講述台灣總統大選前夕的競選團隊生活，雖然被貼上了政治劇的標籤，但其中有關性騷擾的情節，引起大眾關注，並掀起了波瀾。