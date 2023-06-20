何則文遭控性侵認了！深夜私訊受害者　3度發文「退出所有組織」

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然而對於指控，何則文一開始發出兩篇文章，第一篇先承認兩人的確有過互傳裸照，跟一些私密影像，這樣的相互狀況有半年之久，不過整篇道歉文一再的強調「我一直以來不會強迫別人做他不想要的事情」不認有性侵之事件；第二篇則是喊話黃男「關於那些不是事實的敘述，對我、和所有信賴我的親友夥伴，同樣造成了莫大的傷害。尤其在你說的那個當下，我絕對沒有強迫你任何事情，我沒有性侵你，這你也是知道的」。
不過，黃男隨後又發文曬出與何則文的對話，只看何則文打電話又傳訊息表示「我會用生命補償你，我很抱歉，但你放心，沒有其他受害者，謝謝你」讓黃男表示「昨天加害者有打電話跟私訊給我，我都有收到，我沒有接聽，也沒有做任何回覆。我描述得非常詳細，因為歷歷在目，我真的忘不掉那些畫面。」
對此，何則文稍早再度發出第三篇文，這次在文中表示「不管我過去做了多少事情，都不能折抵這樣的傷害，這件事情的報應就是我的人生要從此翻天覆地的改變，我已經將面對失去我現在的一切，我的工作，我的前途，而這也是應得的懲罰，怪不了任何人，都是自己造成的，能做的也只有真心的懺悔了」也宣布自己將離開公眾視野，並且退出自己參加的相關NPO跟組織，以避免影響營運。
何則文提到「我要對那些支持我的朋友表示抱歉跟感謝，謝謝你們，我也要說，那之後，我小心翼翼沒有在性接觸上傷害其他任何人，我從沒有忘記你跟我的約定。我知道你很受傷，如果你願意，請你也告訴我，我可以再怎樣做，讓你好過一點，也希望大家，可以給我個建議，要罵我也好，但我希望我可以知道我還可以怎麼做，去補償受到傷害的他，跟那些愛我支持我的人。我選擇面對，我選擇懺悔，我不會逃避」承認被指控的事實。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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