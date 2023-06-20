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吳宗憲遭爆料反擊了！拍片喊話黃子佼：男人可以風流不能下流

▲遭黃子佼爆料「欠錢不還」，吳宗憲反擊「男人可以風流不能下流」。（圖／三立提供）
▲遭黃子佼爆料「欠錢不還」，吳宗憲反擊「男人可以風流不能下流」。（圖／三立提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人黃子佼昨（19）日被爆出性騷擾事件後，便在直播中爆料吳宗憲欠錢不還，還直指吳宗憲的感情世界，對他產生很大的負面影響，吳宗憲昨日也在第一時間喊話提告，今（20）日更在臉書發出影片反擊：「連我的車尾燈你也看不到！過去贏不了我，現在你又全部輸光。」更喊話黃子佼：「男人呢，我跟你講，可以風流，但是不能下流。」

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▲黃子佼在道歉影片中，提到一名「姓陶的」藝人不斷八卦別人的事情，嗆她「妳煩不煩啊？」（圖／翻攝畫面）
▲黃子佼昨日在影片中爆料吳宗憲「欠錢不還」。（圖／翻攝畫面）
吳宗憲在臉書發文，回擊黃子佼的爆料，表示：「我也來發個言吧！現在海水退了，我們終於知道……誰沒有穿褲子。每天在那裡亂搞男女關係的人是誰？作奸犯科？在永遠都不會跟我有關係的，因為，這是我們吳家的家教！」吳宗憲透露自己就像父親一樣，「每天在做研發，幾十種產品都是世界第一，一生都沒有做過任何下流的事，所有的爛事，過去不會，現在沒有，將來我們就接著看」。

▲吳宗憲曬出影片回擊。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）
▲吳宗憲曬出影片回擊。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）
他更指名黃子佼，「佼佼～～～我現在才知道你這麼羨慕嫉妒我，很抱歉一直讓你吃我的煙，連我的車尾燈你也看不到！過去贏不了我，現在你又全部輸光，將來有一天，我演藝圈不幹了，那就輸我更多囉」，吳宗憲接著酸，「聽了你的『愛的告白』才驚覺，原來平常看你那麼忙，都在演藝圈裡面，幹些什麼？果然是戰功彪炳，一個接一個。烈女怕纏郎，圈子裡面的傻女孩還蠻多的，哈哈哈哈，未完待續」。

▲吳宗憲喊話黃子佼「男人可以風流，但是不能下流」。（圖／翻攝吳宗憲臉書）
▲吳宗憲喊話黃子佼「男人可以風流，但是不能下流」。（圖／翻攝吳宗憲臉書）
此外，他也在自拍影片中表明自身看法，「你幹嘛還要去扯別人？還要扯到你的往事，扯到藝能界的誰，那偏偏我的部分通通不是對的，今天一大堆朋友都在關心我，說憲哥，出現那個性騷擾事件，你會不會受影響？我一點都不會受影響的」，他坦言自己就是個宅男，每天只會躲在家裡，研發一些新的產品，「我根本不出門的，什麼事都不會到我，黃子佼說我是那個愛情觀有什麼特別，天啊，人帥真好人醜性騷擾，我就是那種帥的」，最後，他也喊話黃子佼：「男人呢，我跟你講，可以風流，但是不能下流，真心真意的，我交每一個女朋友，我都想要結婚生小孩啊，你看我孩子養得多好，我就愛小孩啊不行嗎？對不對？我對每一個孩子，認真的交代，我都愛他們，把他們養育長大，對不對？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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