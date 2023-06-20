黃子佼「昨無法言語表達」送加護病房！今上午傳低調出院了
藝人黃子佼昨（19）日被爆出性騷擾事件後，拍了三個影片坦承，接著爆料演藝圈其他藝人的祕密、疑似喝酒做出自殘行為，被送往台北長庚急救，後來轉到林口長庚醫治。今（20）日凌晨，黃子佼妻子孟耿如經紀人透露黃子佼人在加護病房，暫時無生命危險，雖有短暫清醒，不過仍無法言語表達。豈料今日上午傳出黃子佼已低調出院的消息，對此，《NOWnews今日新聞》記者也致電給黃子佼經紀人、助理，經紀人未接電話，轉接語音信箱，而助理則是說：「不曉得情況」。
記者郭佩蓉/台北報導
根據《ctwant》報導，黃子佼今日上午已低調出院，返家休養；根據《ETtoday》報導，孟耿如經紀人表示：「不好意思讓大家奔波了，我們會面對不會逃避，但請給耿如一點時間。」對此，《NOWnews今日新聞》記者致電給黃子佼經紀人與助理，不過經紀人掛斷電話，訊息未讀，助理則是透露自己昨晚有來醫院送東西給孟耿如，但因為人不能進病房，因此不曉得狀況如何，也不清楚佼哥是否已經出院；孟耿如經紀人電話則轉接語音信箱，訊息未讀。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110