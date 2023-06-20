黃子佼認性騷賠上演藝生涯 張小燕心痛發聲：孩子沒教好
藝人黃子佼昨（19）日遭爆性騷、誘使少女拍裸照等行徑，對此他拍影片承認錯誤，疑似情緒不穩接連爆料演藝圈10多位藝人醜聞，最後更傷害自己送醫。黃子佼是張小燕的徒弟，她將黃子佼視為自己的兒子般，如今他犯錯，張小燕痛心表示「孩子沒教好，我深深覺得痛。」
記者薛羽彤/綜合報導
據《三立新聞網》報導，作家吳若權今（20）日發表溫暖文章向黃子佼喊話，「沒人是聖人，再勇敢一次」，張小燕也轉發該文章，痛心表示「孩子沒教好，我深深覺得痛。」黃子佼送醫後，孟耿如陪同前往，受訪時她淚灑鏡頭前，「我們是一家人，所以發生什麼事情都會一起面對、彌補，曾經犯過的錯誤。」
而黃子佼最初送到台北長庚醫院，之後轉到林口長庚，孟耿如經紀人透露，有進入加護病房，不過無生命危險。據了解，黃子佼今日上午已低調出院，返家休養，不過身心嚴重受創，仍無法言語表達，孟耿如經紀人表示：「不好意思讓大家奔波了，我們會面對不會逃避，但請給耿如一點時間。」
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