新竹預售屋5年長136%！中位數總價1772萬元 超車新北成全台第2貴
永慶房屋今（20）天公布「2023第三季趨勢前瞻報告」，觀察今年1-4月在七大都會區預售屋中位數總價發現，購屋門檻再度提高，全數突破1000萬元，而且新竹縣市中位數總數達1772萬元，已超車新北市的1645萬元，位居七都第二貴。且新竹縣市5年來中位數總價從750萬元漲到如今的1772萬元，漲幅136%，相當驚人。
記者徐銘穗/綜合報導
永慶房屋集團業務總經理葉凌棋表示，七大都會區去年第四季房價開始出現下跌走勢，房市出現反轉向下訊息，由漲轉跌，到今年第一季漲跌均在1%上下，轉趨持平盤整；不過，若觀察今年第二季七都房價，較第一季漲幅在0.8%到4.2%之間，呈現持平小漲走勢。
葉凌棋說明，七都今年第二季的房價與第一季相比，新竹、台中與台南三度都會區漲幅在3%以上，新竹縣市甚至季漲超過4%為七都之最，台北季漲1.5%，新北與高雄漲幅在1%上下。
「竹北房價站上7字頭？」真有那麼恐怖嗎？葉凌棋說，觀察今年1到4月新竹縣市預售屋交易占比，新竹縣市7字頭房價其實只有4%，就算加上6字頭的也不到20%，「其實並沒有那麼恐怖」，綜觀價格帶可發現分布平均，以3字頭、4字頭合計51.9%為主力，1字頭只剩下0.4%。
而在交易房型上，新竹縣市是房型最均勻的地方。葉凌棋說，新竹縣市是房型最均勻的地方，3房、2房甚至4房的房型產品都有，顯示該縣市購買需求十分平衡。