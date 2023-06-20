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哥吉拉飯店「枝仔冰城」吃到飽680元　啖箱根溫泉拉麵、榴槤雪糕

▲「哥吉拉飯店」台北格拉斯麗飯店，進駐KI-A-BIN-SAN枝仔冰城Buffet餐廳，每人平日午餐680元起吃到飽！還有復刻箱根溫泉美食小涌園特製拉麵，及最新濃厚榴槤雪糕可以吃。（圖／枝仔冰城提供）
▲「哥吉拉飯店」台北格拉斯麗飯店，進駐KI-A-BIN-SAN枝仔冰城Buffet餐廳，每人平日午餐680元起吃到飽！還有復刻箱根溫泉美食小涌園特製拉麵，及最新濃厚榴槤雪糕可以吃。（圖／枝仔冰城提供）

記者蕭涵云/綜合報導

有「哥吉拉飯店」封號的台北格拉斯麗飯店，進駐枝仔冰城首間開設的Buffet餐廳「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」，打造高CP值每人平日午餐只要680元起就能大啖80道起特色美食吃到飽！包括日料海鮮、冷盤沙拉、南法鄉村、經典肉品、現作料理、異國選品、台日手烹、寶島水果、飲品甜點9大餐區，不只復刻箱根溫泉美食「小涌園特製拉麵」，還有最新重磅冰品「濃厚榴槤雪糕」可以吃。

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發跡高雄旗山的枝仔冰城竟然開餐廳了！進駐同樣悠久歷史的藤田觀光集團旗下格拉斯麗飯店，2021年插旗台北，因入口擁有斥資700萬日幣手工打造、自日本渡海而來的「怪獸之王」銅像，被暱稱為「哥吉拉飯店」，如今正式開幕「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」Buffet餐廳。總高188cm的「千禧哥吉拉」，每到用餐整點時刻，還會發出渾厚聲音奮力嘶吼，成為打卡熱點。

▲「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」Buffet餐廳，進駐有「哥吉拉飯店」封號的台北格拉斯麗飯店。（圖／枝仔冰城提供）
▲「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」Buffet餐廳，進駐有「哥吉拉飯店」封號的台北格拉斯麗飯店。（圖／枝仔冰城提供）
「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」Buffet餐廳，擁有9大餐區，供應日料海鮮、冷盤沙拉、南法鄉村、經典肉品、現作料理、異國選品、台日手烹、寶島水果、飲品甜點，總計80道起的特色美食，每人平日午餐只要680元起就能爽快吃到飽。

▲全台唯一，復刻60年家喻戶曉的箱根溫泉美食「小涌園特製拉麵」。（圖／枝仔冰城提供）
▲全台唯一，復刻60年家喻戶曉的箱根溫泉美食「小涌園特製拉麵」。（圖／枝仔冰城提供）
盤點必吃料理，包括「現作料理」區的「小涌園特製拉麵」，復刻藤田觀光集團旗下於昭和年代開業的首間溫泉日式飯店，東京近郊的「箱根小涌園」飯店家喻戶曉的療癒美食，（該飯店斥資60億日圓翻修，預計今年七月回歸市場）。略粗的麵條伴隨著代代秘傳的熟成醬油特製醬汁，再搭配豚骨和雞骨熬成的濃厚湯底，與豬五花、蔬菜、花枝、鮮蝦拌炒勾芡後，再加上日式炸雞塊，澎湃又療癒。

▲海鮮大阪燒、竹簍蕎麥冷麵、溫泉蛋和醋飯壽司。（圖／枝仔冰城提供）
▲海鮮大阪燒、竹簍蕎麥冷麵、溫泉蛋和醋飯壽司。（圖／枝仔冰城提供）
還有關西正宗傳統、獨享一口吃的「海鮮大阪燒」；「日料海鮮」區必嚐現流海鮮，包括每日港口現撈直送的鮮蝦、貽貝、燻鮭魚片、透抽等；「經典肉品」區則有「義式煙燻鴨胸」「德式脆皮豬腳」必吃雙寶；「異國選品」區的特製「馬沙拉咖哩」「印度DIY手作烤餅」，還有「馬賽淡菜庫斯庫斯」等。以及道地台灣味的「傳統米糕」、飄香府城浪漫的「台式碗粿」和迎接端午節的珍饈「迷你肉粽」，通通都能吃得到。

▲義式煙燻鴨胸、德式脆皮豬腳。（圖／枝仔冰城提供）
▲義式煙燻鴨胸、德式脆皮豬腳。（圖／枝仔冰城提供）
當然不能錯過陪伴南台灣囝仔走過近百年歷史的「枝仔冰城」12款經典冰品，尤其去年上市三天便銷售一空的金果榴槤雪糕，在這能吃到嚴選泰國產地鮮凍直送的金枕頭榴槤，打造的「濃厚榴槤雪糕」單入新品。

▲仲夏鮮果系列，愛文芒果冰棒、埔里百香果冰棒、屏東檸檬冰棒。（圖／枝仔冰城提供）
▲仲夏鮮果系列，愛文芒果冰棒、埔里百香果冰棒、屏東檸檬冰棒。（圖／枝仔冰城提供）
即日起至6月30日，祭出「呷冰配飯、呷燒配冷」開幕隱藏優惠，於午間用餐豪氣放送每人一碗價值380元的「酸辣鮮蝦粉絲煲」！出示活動資訊截圖，再送一碗價值160元的旗山冰果室手作「鮮檸清冰」。吃不過癮還可再以200元起的價格，單點加購舒肥美式肋眼牛排、勃根地紅酒牛肉、日式薄鹽烤花魚、西班牙紅椒伊比利豬等6道主廚特製主菜。

▲隱藏版好康，期間限定手作「鮮檸清冰」。（圖／枝仔冰城提供）
▲隱藏版好康，期間限定手作「鮮檸清冰」。（圖／枝仔冰城提供）
另外，青青格麗絲港點百匯祭出「我愛青青 5277」優惠，即日起至6月30日，每周一至周五至餐廳消費，至少提前一天預訂用餐，秀出身分證字號同時包含「5、2、7」中3碼的幸運兒，用餐前主動告知參加免費吃鮑魚活動，並出示相關證件提供服務人員確認，即可免費享有今年度歲數的「磯煮鮑魚」，幾歲送幾顆鮑魚！提醒大家，活動訂位數最低需達兩人，每組訂位限一人兌換。

▲「港點百匯」主打現點現做的超過 60 道經典粵菜料理與精緻獨特的港點。（圖／青青格麗絲港點百匯提供）
▲「港點百匯」主打現點現做的超過 60 道經典粵菜料理與精緻獨特的港點。（圖／青青格麗絲港點百匯提供）
▲桃園青青格麗絲港點百匯吃到飽，5/29推出「我愛青青」優惠活動，身分證同時對中3碼「5、2、7 」的幸運兒，可享「幾歲送幾顆鮑魚」吃到6月底。（圖／青青格麗絲港點百匯提供）
▲桃園青青格麗絲港點百匯吃到飽，推出「我愛青青」優惠活動，身分證同時對中3碼「5、2、7 」的幸運兒，可享「幾歲送幾顆鮑魚」吃到6月底。（圖／青青格麗絲港點百匯提供）

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