哥吉拉飯店「枝仔冰城」吃到飽680元　啖箱根溫泉拉麵、榴槤雪糕

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「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」Buffet餐廳，擁有9大餐區，供應日料海鮮、冷盤沙拉、南法鄉村、經典肉品、現作料理、異國選品、台日手烹、寶島水果、飲品甜點，總計80道起的特色美食，每人平日午餐只要680元起就能爽快吃到飽。
盤點必吃料理，包括「現作料理」區的「小涌園特製拉麵」，復刻藤田觀光集團旗下於昭和年代開業的首間溫泉日式飯店，東京近郊的「箱根小涌園」飯店家喻戶曉的療癒美食，（該飯店斥資60億日圓翻修，預計今年七月回歸市場）。略粗的麵條伴隨著代代秘傳的熟成醬油特製醬汁，再搭配豚骨和雞骨熬成的濃厚湯底，與豬五花、蔬菜、花枝、鮮蝦拌炒勾芡後，再加上日式炸雞塊，澎湃又療癒。
還有關西正宗傳統、獨享一口吃的「海鮮大阪燒」；「日料海鮮」區必嚐現流海鮮，包括每日港口現撈直送的鮮蝦、貽貝、燻鮭魚片、透抽等；「經典肉品」區則有「義式煙燻鴨胸」、「德式脆皮豬腳」必吃雙寶；「異國選品」區的特製「馬沙拉咖哩」、「印度DIY手作烤餅」，還有「馬賽淡菜庫斯庫斯」等。以及道地台灣味的「傳統米糕」、飄香府城浪漫的「台式碗粿」和迎接端午節的珍饈「迷你肉粽」，通通都能吃得到。
當然不能錯過陪伴南台灣囝仔走過近百年歷史的「枝仔冰城」12款經典冰品，尤其去年上市三天便銷售一空的金果榴槤雪糕，在這能吃到嚴選泰國產地鮮凍直送的金枕頭榴槤，打造的「濃厚榴槤雪糕」單入新品。
即日起至6月30日，祭出「呷冰配飯、呷燒配冷」開幕隱藏優惠，於午間用餐豪氣放送每人一碗價值380元的「酸辣鮮蝦粉絲煲」！出示活動資訊截圖，再送一碗價值160元的旗山冰果室手作「鮮檸清冰」。吃不過癮還可再以200元起的價格，單點加購舒肥美式肋眼牛排、勃根地紅酒牛肉、日式薄鹽烤花魚、西班牙紅椒伊比利豬等6道主廚特製主菜。
另外，青青格麗絲港點百匯祭出「我愛青青 5277」優惠，即日起至6月30日，每周一至周五至餐廳消費，至少提前一天預訂用餐，秀出身分證字號同時包含「5、2、7」中3碼的幸運兒，用餐前主動告知參加免費吃鮑魚活動，並出示相關證件提供服務人員確認，即可免費享有今年度歲數的「磯煮鮑魚」，幾歲送幾顆鮑魚！提醒大家，活動訂位數最低需達兩人，每組訂位限一人兌換。