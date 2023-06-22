虛擬資產納管2／金管會再設「第五局」可行？產官學看法不一

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內虛擬資產業務確定納管，並由金管會擔任主管機關，產官學界都在疑惑「納管會不會成為產業的毒藥」，YouTuber腦哥作為投資人以及幣圈具影響力的人物，在受訪時表示，納管本身是正面的，錯誤的納管才會成為毒藥，很多國家的政府常因不了解或太心急，不恰當納管，使得國內投資人，以及科技產業發展受到阻礙。
然而，由於虛擬資產與傳統金融商品性質完全不同，且不斷演變，金管會未來在監管上，勢必將面臨極大的挑戰，尤其在監管資源上是否有足夠人力及能力更是受到考驗。
民進黨立委江永昌提案修法，讓金管會成立第五局「虛擬資產局」，他接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，擬資產市場的變化巨大、商品也多，金管會不能只停留在指導原則或業者自律而已。在相關辦法訂出後，仍應定期檢討相關辦法，不僅需要持續修正外，同時也須參考實際運作結果，儘速訂定虛擬資產專法，最終的目標，仍是以我國得以有一部虛擬資產專法以及專門的監管機關，也就是「虛擬資產局」，時刻掌握業界發展脈動，並及時修正規範。
國民黨立委李貴敏卻抱持不同看法，她提到，政府現有單位已有能力可以納管虛擬資產，「所以做就對了！」其他國家也沒有特別成立新單位來專門督導虛擬資產相關事宜，因此為避免疊床架屋，或組織無謂膨脹，沒有必要另外成立類似「虛擬資產局」等新單位來監管，簡言之，台灣須立即正視新興科技帶動的新形態產業與金融樣貌，並參酌各國規範，設計適合台灣的制度規劃，「不能掣肘產業發展，更不僅限於規範或管理業者自律等消極面而已。」
成立「第五局」難嗎？學者：這是政治意志問題
不過，針對成立第五局，學者專家卻多表達贊同意見。
恆業法律事務所加密貨幣小組負責人、同時也是比特幣及虛擬通貨發展協會理事長林紘宇認為，有專責窗口是好事，畢竟虛擬資產是全新業務，管理方式與傳統金融商品一定有所不同，現行金管會局處配置，並非針對虛擬資產、元宇宙，懂虛擬資產及能監管的人力應該有限，確實應給予金管會足夠資源人力，執行監管工作。但他建議，像是NFT等其他數位資產，可考慮由數位發展部旗下數位產業署來監理，其他國家如南韓也是雙主管機關的模式。
台灣金融科技協會理事長蔡玉玲則透露，杜拜成立的「虛擬資產監管局（VARA）」，即為獨立專責機構，之前也有人提出將金管會現行在綜合規畫處下的金融科技創新中心，提升到局處位階，變成單獨專責單位，這個做法也可以讓虛擬資產監管的權責更清楚。
政大法學院副教授暨科技變革與金融創新研究中心主任臧正運指出，放眼台灣，金管會確實最適合擔任主管機關，但前提是要給足人力及資源，「不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草。」他進一步表示，其實，不論是設「虛擬資產局」或是「金融發展局」，起碼立委注意到這個議題，只是他認為，「虛擬資產局」名稱相對較狹隘，「金融創新局」可能更加合適，未來各式各樣創新金融業務都可納入管理。
他補充提到，未來金管會也可與數位部分享資源，數位產業署可以派駐相關人員到金管會學習監管，就像檢查署派駐檢查官到金管會檢查局一樣，雙方作為彼此的經驗交流機構，同時也能幫數位部培養金融創新及監理人才。
只是，金管會要成立第五局可能也沒那麼簡單，自2004年7月成立以來就維持銀行局、保險局、證券期貨局及檢查局等四大局，若需新增第五局，因涉及員額、編制等，《金管會組織法》，《中央行政機關組織基準法》都要修法。
對此，臧正運說，從過去《金融科技發展與創新實驗條例》立法經驗來看，自各方提案到最後通過前後只花9個月時間，他強調「這是意志問題，這事不是不可能，一年內一定可以做得到」，但就要看政府及立法部門有無足夠的政治意志來推動這件事，目前看來是有些契機。
更多「虛擬資產納管」相關新聞。