央行5波限貸令影響多大？專家估2023全台交易量28萬棟　將衰退15%

我是廣告 請繼續往下閱讀
永慶集團業務總經理葉凌棋表示，若細看七都今年第二季的房價，與第一季房價相比，新竹、台中與台南三大都會區漲幅在3%以上，新竹縣市甚至季漲超過4%為七都之最，台北季漲1.5%，新北與高雄漲幅在1%上下，顯示本季七都房價呈現持平至小幅上漲走勢。
永慶房屋推估全年交易量全台約27.1至28.6萬棟，較去年減少10到15%。葉凌棋認為，影響2023年半年房市4大變數，為經濟情勢、通膨、房市政策與總统大選。
葉凌棋指出，全球經濟需求不振、經濟前景不明，市場普遍看淡2023年經濟景氣，將影響房市表現。而全球能源、糧食與供應鏈仍有風險，加上地緣政治衝突未歇，通膨恐成新常態，都將左右下半年房市表現。
在政策面上，平均地權條例將於7月1上路實施，央行近期又推出針對第2戶的限貸令，下半年是否還有新房市政策推出，也會讓房市表現出現變化。此外，下半年總統大選選戰開打，也將是影響半年房市的不確定因素。因此，經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選是決定下半年房市交易量的關鍵。
葉凌棋說，上半年房市走向，每個人都很疑惑，消費者自己也搞不清楚。今年總體全球經濟都不會太好，國內資金狀況仍沒有那麼活躍，出口二位數衰退、經濟遲滯，只是股市大幅上揚，都來自外資大量的匯入，迭創新高往萬八前進。
物價跌到2%，但沒有包括房租與房價，跟大家的體驗有差距，因此明年是調薪年，通膨難以離我們而去，房價難以調降，韓國房貸利率5%，台灣升5波也才2%，但台灣經濟承受不起急劇升息。
此外，據永慶房屋2023年第三季網路會員調查，全台認為房價看漲比例為34%，看跌占33%，看漲增加5個百分比，看跌減少7個百分比，33%認為持平，形成三方鼎立。永慶房屋業管部協理陳賜傑認為，房價呈多空僵局。全台67%消費者認為近一年房價漲過5%，新竹、台中及台新最有感。
據統計，第3季景氣看法方面，9成民眾認為難以回溫，7成消費者認為2024年才是最佳的購屋時機。在售屋時機部分，有6成認為未來半年不是賣房時機。