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央行5波限貸令影響多大？專家估2023全台交易量28萬棟　將衰退15%

▲受到央行祭五波選擇信用管制、平均地權條例等影響，專家估今2023年房市總交易量為27.1至28.6萬棟，將較去年衰退10%到15%。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲受到央行祭五波選擇信用管制、平均地權條例等影響，專家估今2023年房市總交易量為27.1至28.6萬棟，將較去年衰退10%到15%。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

央行祭五波選擇信用管制，加上平均地權條例上路在即，年底又有總統大選的不確定因素，這些變數對2023全年房市衝擊有多大？永慶房屋今（20）日舉行「2023房產趨勢前瞻報告」記者會，全年交易量推估全台約27.1至28.6萬棟，較去年減少10至15%，房價他認為「看回不回，明年初以後才會有較大的轉折」。

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七大都會區交易量前五月公布衰退22%，稍有收斂，新竹衰退最多，雖然成交量減最多，但漲價最多的也是新竹。房市表現最好的是台南、高雄，影響最小，只有衰退15至18%，量縮最平穩。

▲七大都會區交易量前五月公布衰退22%，新竹衰退最多，雖然成交量減最多，但漲價最多的也是新竹。（圖／永慶房屋提供）
▲七大都會區交易量前五月公布衰退22%，新竹衰退最多，雖然成交量減最多，但漲價最多的也是新竹。（圖／永慶房屋提供）
永慶集團業務總經理葉凌棋表示，若細看七都今年第二季的房價，與第一季房價相比，新竹、台中與台南三大都會區漲幅在3%以上，新竹縣市甚至季漲超過4%為七都之最，台北季漲1.5%，新北與高雄漲幅在1%上下，顯示本季七都房價呈現持平至小幅上漲走勢。

永慶房屋推估全年交易量全台約27.1至28.6萬棟，較去年減少10到15%。葉凌棋認為，影響2023年半年房市4大變數，為經濟情勢、通膨、房市政策與總统大選。

▲七都今年第二季的房價與第一季相比，新竹、台中與台南三大都會區漲幅在3%以上。（圖／永慶房屋提供）
▲七都今年第二季的房價與第一季相比，新竹、台中與台南三大都會區漲幅在3%以上。（圖／永慶房屋提供）
葉凌棋指出，全球經濟需求不振、經濟前景不明，市場普遍看淡2023年經濟景氣，將影響房市表現。而全球能源、糧食與供應鏈仍有風險，加上地緣政治衝突未歇，通膨恐成新常態，都將左右下半年房市表現。

在政策面上，平均地權條例將於7月1上路實施，央行近期又推出針對第2戶的限貸令，下半年是否還有新房市政策推出，也會讓房市表現出現變化。此外，下半年總統大選選戰開打，也將是影響半年房市的不確定因素。因此，經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選是決定下半年房市交易量的關鍵。

▲永慶集團業務總經理葉凌棋認為，影響2023年半年房市4大變數，為經濟情勢、通膨、房市政策與總统大選。（圖／記者徐銘穗攝）
▲永慶集團業務總經理葉凌棋認為，影響2023年半年房市4大變數，為經濟情勢、通膨、房市政策與總统大選。（圖／記者徐銘穗攝）
葉凌棋說，上半年房市走向，每個人都很疑惑，消費者自己也搞不清楚。今年總體全球經濟都不會太好，國內資金狀況仍沒有那麼活躍，出口二位數衰退、經濟遲滯，只是股市大幅上揚，都來自外資大量的匯入，迭創新高往萬八前進。

物價跌到2%，但沒有包括房租與房價，跟大家的體驗有差距，因此明年是調薪年，通膨難以離我們而去，房價難以調降，韓國房貸利率5%，台灣升5波也才2%，但台灣經濟承受不起急劇升息。

此外，據永慶房屋2023年第三季網路會員調查，全台認為房價看漲比例為34%，看跌占33%，看漲增加5個百分比，看跌減少7個百分比，33%認為持平，形成三方鼎立。永慶房屋業管部協理陳賜傑認為，房價呈多空僵局。全台67%消費者認為近一年房價漲過5%，新竹、台中及台新最有感。

據統計，第3季景氣看法方面，9成民眾認為難以回溫，7成消費者認為2024年才是最佳的購屋時機。在售屋時機部分，有6成認為未來半年不是賣房時機。

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