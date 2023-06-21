退租時房東要「全室粉刷」合理嗎？她1招討回押金　363字話術公開

第2戶限貸7成換屋族怎麼辦？專家教一招破解　「擁10戶」都不怕

▲央行日前祭出第2戶限貸7成禁令，市場解讀將打擊換屋族。但卻有房產專家認為沒影響，「登記給太太就可以了」就能解。（示意圖／資料照片）
▲央行日前祭出第2戶限貸7成禁令，市場解讀將打擊換屋族。但卻有房產專家認為沒影響，「登記給太太就可以了」就能解。（示意圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

央行日前「加碼」打炒房，6都加新竹縣市等7都會區，第2戶購屋貸款最高7成。市場解讀換屋族會受到影響，不過，永慶房產集團業務總經理葉凌棋卻認為，第2戶7成限貸令是限制自然人也就是個人的第2戶貸款，「登記給太太就可以了」，而且若是「名下有10間房子」，但都沒有貸款，想再買一間去貸款，也不受7成限貸令影響

我是廣告 請繼續往下閱讀
央行管制是從2020年第3戶以上最高6成，到現在把第2戶關住、限貸7成，這5波管制，葉凌棋說「只是把原本的漏洞補起來而已」，去除了投機對自用很好的事。他分析影響不大，因為新制是限制個人的第2戶貸款，若是換屋族先生名下舊屋還沒售出，新房只要「登記給太太就可以了」，不受第2戶7成限貸令影響。

▲高雄美術館特區預售豪宅每坪成交69.6萬元，刷新高雄房價天花板。（圖／台灣房屋提供）
▲若是買預售屋，雖然平均地權條例有禁止預售屋換約轉售，但葉凌棋點出，央行並沒有限制夫妻或子女更名，只要「二等親之內更名，一樣能貸到8成」。圖為高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」每坪成交69.6萬元，刷新高雄房價天花板。（示意圖／台灣房屋提供）
葉凌棋也說，如果名下有10間房子，但都沒有貸款，想再買一間並去貸款，也不受「第2戶購屋貸款最高成數上限7成」影響。不過，若是單身族要換屋，可能就會受到影響。

若是買預售屋，雖然平均地權條例有禁止預售屋換約轉售，但葉凌棋點出，央行並沒有限制夫妻或子女更名，只要「二等親之內更名，一樣能貸到8成」。

他建商銷售預售屋及新成屋方面，面臨交屋期的購屋者多備一成自備款，但央行並沒有限制交屋前，以夫妻或子女更名，一樣可貸八成，或建商提供貸款補差額再現，有3~5年時間可妥善處理，所以他認為第五波管制，央行只是輕輕處理而已，影響相當小。

不過，葉凌棋認為，建設公司雖然在推案時要先提醒購屋族有沒有第2屋的問題，不過預售屋蓋好要3到5年的時間，「因為它本來就是分期付款」，購屋族可在這期間調整身分及財務狀況，認為對預售屋及新成屋影響也不大。

央行5波限貸令影響多大？專家估2023全台交易量28萬棟　將衰退15%

央行「第2屋限貸7成」！高雄Q1核貸成數下修　換屋族得多備100萬

新竹預售屋5年長136%！中位數總價1772萬元　超車新北成全台第2貴

確定了！平均地權條例7月1日施行　「最強打炒房」3重點一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀