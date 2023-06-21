第2戶限貸7成換屋族怎麼辦？專家教一招破解 「擁10戶」都不怕
央行日前「加碼」打炒房，6都加新竹縣市等7都會區，第2戶購屋貸款最高7成。市場解讀換屋族會受到影響，不過，永慶房產集團業務總經理葉凌棋卻認為，第2戶7成限貸令是限制自然人也就是個人的第2戶貸款，「登記給太太就可以了」，而且若是「名下有10間房子」，但都沒有貸款，想再買一間去貸款，也不受7成限貸令影響。
記者徐銘穗/綜合報導
央行管制是從2020年第3戶以上最高6成，到現在把第2戶關住、限貸7成，這5波管制，葉凌棋說「只是把原本的漏洞補起來而已」，去除了投機對自用很好的事。他分析影響不大，因為新制是限制個人的第2戶貸款，若是換屋族先生名下舊屋還沒售出，新房只要「登記給太太就可以了」，不受第2戶7成限貸令影響。
葉凌棋也說，如果名下有10間房子，但都沒有貸款，想再買一間並去貸款，也不受「第2戶購屋貸款最高成數上限7成」影響。不過，若是單身族要換屋，可能就會受到影響。
若是買預售屋，雖然平均地權條例有禁止預售屋換約轉售，但葉凌棋點出，央行並沒有限制夫妻或子女更名，只要「二等親之內更名，一樣能貸到8成」。
他建商銷售預售屋及新成屋方面，面臨交屋期的購屋者多備一成自備款，但央行並沒有限制交屋前，以夫妻或子女更名，一樣可貸八成，或建商提供貸款補差額再現，有3~5年時間可妥善處理，所以他認為第五波管制，央行只是輕輕處理而已，影響相當小。
不過，葉凌棋認為，建設公司雖然在推案時要先提醒購屋族有沒有第2屋的問題，不過預售屋蓋好要3到5年的時間，「因為它本來就是分期付款」，購屋族可在這期間調整身分及財務狀況，認為對預售屋及新成屋影響也不大。