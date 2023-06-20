美國正妹被領養來台灣！阿公阿嬤「1行為」她喊太過份　網全認了

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Yana坦言，自己剛來台灣時相當緊張，但台灣阿公、阿嬤都會很貼心的帶零食和日用品給自己，「隔天他們還約我去吃晚餐，吃完就問我要不要幫去跟他們一起住，真的非常熱情。於是我搬去跟他們住一周，他們不但煮飯給我吃，還介紹他們的朋友，他們朋友的阿姨還想幫我介紹他們的孫子。」
同住一段時間後，Yana也被阿公阿嬤詢問可不可以「領養」她，而前者也答應這項提案。之後的相處也十分融洽，但Yana卻有件事覺得「他們很過分」，就是「太過熱情」，Yana解釋「有一次阿嬤煮了整桌好料，我通常也吃不多，吃了幾道菜後，我跟她說我飽了，她卻幫我夾更多的菜，我不想失禮只好繼續吃，結果吃到最後太撐，只好偷跑到廁所吐」。
而遭遇一出，《不要鬧工作室》創辦人強尼隨即向Yana解釋，「很過分不太適合這樣用，帶點負面意思」。她聽完也苦笑表示「他們人真的太好了，只是對我來講有點太多了 。」
被阿公阿嬤狂塞食物的狀況，也讓許多台灣網友紛紛回憶起過往「台灣阿公阿嬤的通病XD」、「老人家連養寵物都能養成圓的，不要小看台灣長輩的恐怖實力」、「阿嬤永遠覺得你餓和你冷，這是幸福」、「這是阿公阿嬤怕妳餓，有阿公阿嬤的孫子像個寶阿」。