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美國正妹被領養來台灣！阿公阿嬤「1行為」她喊太過份　網全認了

▲美國一位21歲正妹Yana，近期被「領養」來台灣，讓一對阿公阿嬤來照顧，然而兩位長輩的1行為，卻讓她直呼「太過份」了。（圖／YT@不要鬧工作室）
▲美國一位21歲正妹Yana，近期被「領養」來台灣，讓一對阿公阿嬤來照顧，然而兩位長輩的1行為，卻讓她直呼「太過份」了。（圖／YT@不要鬧工作室）

記者潘毅/綜合報導

台灣阿公阿嬤的熱情，竟然連外國朋友都招架不住！美國一位21歲正妹Yana，近期被「領養」來台灣，讓一對阿公阿嬤來照顧，然而兩位長輩的1行為，卻讓她直呼「太過份」了，完整影片曝光，也掀起台灣人熱烈討論。

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美國21歲正妹Yana近日接受《不要鬧工作室》訪問「我來自美國紐澤西，阿嬤是中國人、爸爸是一半中國混血，爸爸有一些親戚在台灣，但我爸不會說中文，所以我一直很想學中文，來展現我對阿嬤的尊敬，這就是為何我爸送我來台灣，因為他有認識一對台灣阿公阿嬤可以照顧我。」

Yana坦言，自己剛來台灣時相當緊張，但台灣阿公、阿嬤都會很貼心的帶零食和日用品給自己，「隔天他們還約我去吃晚餐，吃完就問我要不要幫去跟他們一起住，真的非常熱情。於是我搬去跟他們住一周，他們不但煮飯給我吃，還介紹他們的朋友，他們朋友的阿姨還想幫我介紹他們的孫子。」

同住一段時間後，Yana也被阿公阿嬤詢問可不可以「領養」她，而前者也答應這項提案。之後的相處也十分融洽，但Yana卻有件事覺得「他們很過分」，就是「太過熱情」，Yana解釋「有一次阿嬤煮了整桌好料，我通常也吃不多，吃了幾道菜後，我跟她說我飽了，她卻幫我夾更多的菜，我不想失禮只好繼續吃，結果吃到最後太撐，只好偷跑到廁所吐」。

▲美國21歲正妹Yana近日接受《不要鬧工作室》訪問。（圖／YT@不要鬧工作室）
▲美國21歲正妹Yana近日接受《不要鬧工作室》訪問。（圖／YT@不要鬧工作室）
而遭遇一出，《不要鬧工作室》創辦人強尼隨即向Yana解釋，「很過分不太適合這樣用，帶點負面意思」。她聽完也苦笑表示「他們人真的太好了，只是對我來講有點太多了 。」

被阿公阿嬤狂塞食物的狀況，也讓許多台灣網友紛紛回憶起過往「台灣阿公阿嬤的通病XD」、「老人家連養寵物都能養成圓的，不要小看台灣長輩的恐怖實力」、「阿嬤永遠覺得你餓和你冷，這是幸福」、「這是阿公阿嬤怕妳餓，有阿公阿嬤的孫子像個寶阿」。
 

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