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在台北市買新房要備多少錢才夠？專家：想找單價80萬元以下太困難

▲在台北市買新房要備多少錢才夠？永慶房屋集團業務總經理葉凌棋說，至少要準備3000萬元才夠，「想找單價80萬元以下太困難」。（示意圖／永慶房屋提供）
▲在台北市買新房要備多少錢才夠？永慶房屋集團業務總經理葉凌棋說，至少要準備3000萬元才夠，「想找單價80萬元以下太困難」。（示意圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

根據實價登錄預售屋交易資料顯示，今年1到4月全台預售屋總體件數，較去年同期減少36.7%，在七都中跌幅最小的是高雄與台南，衰退最多的是台北市，較去年同期下滑64.9%，雖然台北市預售屋中位數總價較去年狠砍333萬元，但仍高達2980萬元。永慶房屋集團業務總經理葉凌棋分析，在台北市想買新房，至少要準備3000萬元才夠。

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葉凌棋指出，今年1到4月台北市預售屋中位數總價已來到2980萬元，相較去年的3313萬元，「總價成長幅度不高，單價成長趨緩」。在總價帶上，以2000至4000萬元最多，占49.5%，其次是4000至7000萬元占26.9%。

▲2023年1到4月北市預售屋總價帶已2000至4000萬占49.5%為主，有47.2%單價破百萬元。（圖／永慶房屋提供）
▲2023年1到4月北市預售屋總價帶已2000至4000萬占49.5%為主，有47.2%單價破百萬元。（圖／永慶房屋提供）
而根據央行對北市豪宅的定義是總價7000萬元，最高只能貸款4成。北市今年1到4月7000萬元以上預售屋占5.4%。特別的是，1000萬元以下預售屋只占1.5%，超稀有。

葉凌棋說，在單價帶上，47.2%單價破百萬元，其次是8字頭占18.8%、9字頭占18.5%，5字頭只有0.4%，顯示「期待在北市80萬以下買房，困難太高」。在房型部分，葉凌棋說北市未來將以小房為趨勢。

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