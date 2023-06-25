透明感室內設計！透明馬桶「屎」得明白 想買？廠商回應被挖出
「透明系」Nothing Phone (1)智慧手機橫空出世，美暈3C科技迷，而就在第二代Nothing Phone (2)預計於台灣時間 7月11日晚上11點線上發表前，一款全透明馬桶在社群平台掀起討論，全透明的造型讓「透視控」狂吼「好想要！」那麼，這款讓人「屎」得明白的透明馬桶買得到嗎？台灣廠商昔日回應被挖出。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在臉書「小廢物俱樂部」社團分享這款全透明馬桶，有網友在留言區補充沖水影片，看著水箱水位下降，流入下方馬桶坐墊區域繞一圈，再下沖形成渦流而去，讓人大呼「療癒」，網友紛紛留言「太好看了，不要忍，覺得要上廁所就上吧，這麼好看，不上廁所就浪費了」、「太美了，好想要」。
不過，也有人認為「讓人『屎』得明白」、「看到有屎還會不會覺得療癒」、「但凡他只是冲普通的咖啡、奶茶，都不可能是療癒的」、「我不想看 便便的掙扎歷險記」。也有人說，「我相信家裡裝這種...會洗的乾乾淨淨的...不然太噁心了」、「感覺很難刷」。
事實上，這款透明馬桶是由美國百年衛浴馬桶品牌Kohler製造，曾在中國社群圈中被瘋傳爆紅。在台灣曾有高雄廠商將透明馬桶沖水影片PO上臉書，寫道「吸睛的透明馬桶，缸內360度無死角洗淨，污物一次帶走！」強調該馬桶比省水標章6公升更為省水的4.8公升。
有網友留言詢問購買管道，但業者回覆說「此為展示水路設計用的透明壓克力馬桶，並無量產（非販賣品），市面上亦無透明馬桶產品。」