為什麼洗碗總是腰痠？流理台檯面最佳高度公式曝光 醫教3招改善
為什麼洗碗時總是容易感到腰痠背痛？復健科醫師李炎諭指出，主要原因是在於流理台檯面高度是固定的，沒有辦法符合每個人，特別是身高比較高的人，在洗碗時必須彎腰、駝背，洗久了當然就會腰痠背痛。他也公開檯面最佳高度公式是「身高除2再加10公分」，也就是對180公分高的人來說，檯面最佳高度是100公分，若檯面無法更動，還有3招可以改善。
記者徐銘穗/綜合報導
李炎諭曾在臉書分享圖文版衛教，解答「為什麼洗碗總是腰痠」的困惑，表示一名大姊經常反覆腰痛，而且都是在洗碗之後，先前吃消炎藥雖然有改善，但前一位醫師建議她「不要洗碗就好」，大姊無奈說「可是我不洗碗，家裡其他人也不會幫忙洗啊」。
「解決上策是在裝潢時，就把檯面依照家人身高做調整。」但裝潢改變難度太高，李炎諭退而求其次建議大姊「買台洗碗機」或「大家輪流洗」。
李炎諭指出，造成洗碗腰痠的原因是「拱背」，建議在洗碗的正確姿勢應是「彎曲髖關節而非腰部」，若搞不懂什麼是彎曲髖關節，洗碗時也可以加個腳凳、單腳踩著，而腰痛時可做伸展腰部動作，平躺抱膝到緊繃感，停留30秒，共作3組。
41歲的李炎諭目前是高雄左營一家復健科診所院長，十分喜歡JoJo曾在臉書粉專、PTT搞笑分享「代言」醫師袍，擺出動漫《JoJo的奇妙冒險》主角的招牌動作拍照引發討論，目前臉書擁1萬名粉絲。