再爆證據？炎亞綸道歉沒用 男網紅深夜宣布「今開記者會」
藝人炎亞綸昨日被前男友網紅耀樂出面指控，表示兩人交往時親密影片遭到外流，揭露過去感情的種種，表示自己當初為愛痛苦了5年之久。對此，炎亞綸也為此事發聲明道歉，提到「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切」。不過在聲明發出之後，耀樂深夜突然發出採訪通知，宣布今（21）日將召開記者會，讓外界認為是否要拿出事件相關證據。
記者張嘉哲/綜合報導
耀樂20日寫下長篇文章，點名當年交往的對象就是藝人炎亞綸，指控性愛影片是對方擅自偷拍，「以致後面發生毀滅我人生的外流事件」，另外還包括炎亞綸劈腿多男以及要求耀樂不要出面爆料，否則將找「黑道解決他」，耀樂表示這些全部都有「對話紀錄跟證據」。
面對種種指控，炎亞綸則發出長文道歉，表示「做了一個最為糟糕的示範。我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程」炎亞綸保證不會逃避、坦然面對，要導正扭曲的自己，也希望耀樂能給自己當面說對不起的機會。
不過隨著道歉文發出，炎亞綸的版上湧入大批粉絲的加油，耀樂在21日深夜突然再度更新社群，並且發出採訪通知，主旨寫著「事件說明-媒體聯訪」，本人將於21日中午12點召開記者會，對於過去指控炎亞綸表示「都有對話紀錄及證據」，是否會在記者會上說明以及公開，外界都等著看。
※【NOWnews 今日新聞
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