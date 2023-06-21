炎亞綸遭控偷拍私密片！律師看道歉文傻眼：可處7年以上有期徒刑

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對此，巴毛律師在個人臉書表示「修蛋幾勒！不是影片不是你流出的就沒事欸，耀樂那個時候才16歲，16歲未成年欸，你拍他性愛影片會有兒少性剝削防制條例第36條第1項的問題，根據條例，拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金」。
巴毛律師接著說「根據耀樂指控你是偷拍的話，可能是36條第3項，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金，7年以上有期徒刑你知道是什麼概念嗎？炎P！你要確定捏.....」。
不過隨著炎亞論道歉文發出，版上湧入大批粉絲的加油，耀樂在21日深夜突然再度更新社群，並且發出採訪通知，主旨寫著「事件說明-媒體聯訪」，本人將於21日中午12點召開記者會，對於過去指控炎亞綸表示「都有對話紀錄及證據」，是否會在記者會上說明以及公開，外界都等著看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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