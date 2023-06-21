演藝圈MeToo狂爆！網友押寶「最後底線9人」：翻車世界毀滅

炎亞綸遭控偷拍私密片！律師看道歉文傻眼：可處7年以上有期徒刑

▲炎亞綸遭到前男友指控偷拍私密片，並且劈腿多男。（圖／記者陳思誼攝）
▲炎亞綸遭到前男友指控偷拍私密片，並且劈腿多男。（圖／記者陳思誼攝）

記者張嘉哲/綜合報導

藝人炎亞綸昨日被前男友網紅耀樂出面指控，表示自己跟炎亞綸交往時被拍攝私密影片，炎有複雜的交友關係並且用黑道威脅他等等。對此，炎亞綸也為此事發長文道歉，內容提到「那些私密影像並不是他主動外流的」間接表示與耀樂之間確實有私密影像的存在。對此，律師巴毛在看完道歉文之後發表看法，喊話炎亞綸「炎P！你要確定捏！」

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炎亞綸在道歉文當中提及「2018年，週刊事件爆發，同時間有許多我的私密影像在網路上被流傳，但那些並不是我主動外流的，這些照片影片，當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。為此，我也以當時最大的能力，請律師協助下架影片」間接承認與耀樂之間有存在私密片。

▲炎亞綸日前遭到前男友指控，偷拍兩人性愛影片，並且劈腿多男。（圖／記者陳明中攝影）
▲炎亞綸日前遭到前男友指控，偷拍兩人性愛影片，並且劈腿多男。（圖／記者陳明中攝影）
對此，巴毛律師在個人臉書表示「修蛋幾勒！不是影片不是你流出的就沒事欸，耀樂那個時候才16歲，16歲未成年欸，你拍他性愛影片會有兒少性剝削防制條例第36條第1項的問題，根據條例，拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金」。

巴毛律師接著說「根據耀樂指控你是偷拍的話，可能是36條第3項，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金，7年以上有期徒刑你知道是什麼概念嗎？炎P！你要確定捏.....」。

不過隨著炎亞論道歉文發出，版上湧入大批粉絲的加油，耀樂在21日深夜突然再度更新社群，並且發出採訪通知，主旨寫著「事件說明-媒體聯訪」，本人將於21日中午12點召開記者會，對於過去指控炎亞綸表示「都有對話紀錄及證據」，是否會在記者會上說明以及公開，外界都等著看。

▲炎亞綸被前男友指控散播親密影片。（圖／當事人IG）
▲炎亞綸被前男友耀樂指控散播親密影片、當年劈腿多男等等。（圖／耀樂IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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