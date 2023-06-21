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炎亞綸道歉文「粉絲狂刷加油」！3罪狀閃過被抓包　風向一夜全變

▲炎亞綸近日遭前男友爆出過去交往的種種事蹟，包括偷拍私密片、劈腿多男，形象受到影響。（圖／記者陳明安攝）
▲炎亞綸近日遭前男友爆出過去交往的種種事蹟，包括偷拍私密片、劈腿多男，形象受到影響。（圖／記者陳明安攝）

記者張嘉哲/綜合報導

知名網紅「耀樂」過去以稱號「冥樣」在抖音累積大量粉絲，然而卻在2018年因為被前任男友流出性愛影片而休學，如今卻爆出這位前男友身分就是男星炎亞綸，痛揭兩人交往期間種種，還包括被偷拍私密片、劈腿多男等等。對此，炎亞綸20日晚間發出長文道歉，而留言區卻獲得一票粉絲大力支持狂刷「加油」，讓外界霧裡看花，不少人直指道歉文中根本完美迴避3大重點，認為炎亞綸是避重就輕。

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根據耀樂的指控文當中，提到「交往期間與炎亞綸發生關係時，炎當初想拍攝私密影片，但被他拒絕，沒想到事後卻在不知情的情況下遭手機偷拍」耀樂更提到「你也很常自己先起床了，看我還在睡，就不管我的感受，執意進入」耀樂除了爆料炎亞綸當年劈腿多男外，還表示「甚至在我影片被流出來的時候，你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我，我真的不知道該怎麼處理，以上全部都有對話紀錄跟證據」。

▲炎亞綸被前男友指控散播親密影片。（圖／當事人IG）
▲炎亞綸被前男友指控散播親密影片、當年劈腿多男甚至找黑道威脅。（圖／當事人IG）
對此，炎亞綸也發長文向耀樂道歉，內容寫著「交往過程中必然有爭吵，必定有出言不遜的時候，人在感情中總不會都是完美無瑕的，尤其是當時習慣在戀愛裡扭曲的自己。當時的我疏於溝通，也疏忽了太多事情，沒有能力也沒有智慧好好處理分手」炎亞綸說「我知道我該面對、不逃避，直接看著自己腐爛的內在才能將腐肉清除，面對自己的扭曲才能將扭曲導正」表示願意再當面向耀樂致歉。

結果道歉文當中湧入大批粉絲祝福加油「加油！簡單的感情糾紛！積極面對」、「加油！人非聖賢，孰能無過，知錯能改就好」、「加油！交往是兩個人的事情，不懂這有什麼好公開的」、「最完美的處理方式了，給過！加油炎P」、「勇敢的面對自己，誠心的悔過修正，很棒喔！加油」。

▲炎亞綸遭前男友爆料偷拍私密片，交往期間也劈腿多男。（圖／翻攝炎亞綸FB）
▲炎亞綸遭前男友爆料偷拍私密片，交往期間也劈腿多男。（圖／翻攝炎亞綸FB）
不過卻也讓大票網友傻眼，甚至臉書粉專「不禮貌鄉民團」也發文提到「炎亞綸留言區一大堆人喊加油是怎麼回事？是我誤會什麼了嗎？發生關係時對方未成年還拍下影片、影片流出說是手機行的錯、然後給對方錢想要私了、要對方別聲張，不然要找黑道處理、腳踏多條船...然後一堆人跑去喊加油？」

由於包括「偷拍未成年私密片」以及「找黑道處理」、「當年劈腿多男」的三大爆料重點在炎亞綸的道歉文當中，隻字未被提及，在原本一片加油的聲浪當中，Dcard、PTT一夜之間都出現不少批評文章，不少人認為這只不過是避重就輕，尤其「偷拍未成年私密片」以及「找黑道處理恐嚇」涉及犯罪行為的部分，應該要多加解釋著墨，質疑炎亞綸道歉是有技巧的閃過這些重點。

巴毛律師也在炎亞綸道歉後發文提到「根據耀樂指控你是偷拍的話，可能是36條第3項，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金，7年以上有期徒刑你知道是什麼概念嗎？炎P！你要確定捏.....」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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