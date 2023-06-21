炎亞綸道歉文「粉絲狂刷加油」！3罪狀閃過被抓包　風向一夜全變

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對此，炎亞綸也發長文向耀樂道歉，內容寫著「交往過程中必然有爭吵，必定有出言不遜的時候，人在感情中總不會都是完美無瑕的，尤其是當時習慣在戀愛裡扭曲的自己。當時的我疏於溝通，也疏忽了太多事情，沒有能力也沒有智慧好好處理分手」炎亞綸說「我知道我該面對、不逃避，直接看著自己腐爛的內在才能將腐肉清除，面對自己的扭曲才能將扭曲導正」表示願意再當面向耀樂致歉。
結果道歉文當中湧入大批粉絲祝福加油「加油！簡單的感情糾紛！積極面對」、「加油！人非聖賢，孰能無過，知錯能改就好」、「加油！交往是兩個人的事情，不懂這有什麼好公開的」、「最完美的處理方式了，給過！加油炎P」、「勇敢的面對自己，誠心的悔過修正，很棒喔！加油」。
不過卻也讓大票網友傻眼，甚至臉書粉專「不禮貌鄉民團」也發文提到「炎亞綸留言區一大堆人喊加油是怎麼回事？是我誤會什麼了嗎？發生關係時對方未成年還拍下影片、影片流出說是手機行的錯、然後給對方錢想要私了、要對方別聲張，不然要找黑道處理、腳踏多條船...然後一堆人跑去喊加油？」
由於包括「偷拍未成年私密片」以及「找黑道處理」、「當年劈腿多男」的三大爆料重點在炎亞綸的道歉文當中，隻字未被提及，在原本一片加油的聲浪當中，Dcard、PTT一夜之間都出現不少批評文章，不少人認為這只不過是避重就輕，尤其「偷拍未成年私密片」以及「找黑道處理恐嚇」涉及犯罪行為的部分，應該要多加解釋著墨，質疑炎亞綸道歉是有技巧的閃過這些重點。
巴毛律師也在炎亞綸道歉後發文提到「根據耀樂指控你是偷拍的話，可能是36條第3項，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金，7年以上有期徒刑你知道是什麼概念嗎？炎P！你要確定捏.....」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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