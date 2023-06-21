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炎亞綸「3行為恐犯罪」！道歉文整排加油被砲轟　最嚴重要關7年

▲藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控偷拍私密片以及交往期間劈腿多男之事。（圖/炎亞綸、耀樂臉書）
▲藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控偷拍私密片以及交往期間劈腿多男之事。（圖/炎亞綸、耀樂臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控偷拍私密片以及交往期間劈腿多男之事，20日晚間炎亞綸發出長文，證實確實私密影片外流，但是並非本人流出，表示自己真心悔過，也希望當面向耀樂致歉，長文獲得不少粉絲聲援，認為這是他與耀樂之間的「感情糾葛」問題，兩人只要能化解即可。不過卻被外界質疑，根據耀樂的爆料，炎亞綸的所作所為恐怕已經觸法，最嚴重要被關7年以上。

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根據耀樂在20日發出的指控文當中，提到炎亞綸的罪狀，包括「交往期間與炎亞綸發生關係時，炎當初想拍攝私密影片，但被我拒絕，沒想到事後卻在不知情的情況下遭手機偷拍，以致史後面發生毀滅我人生的外流事件」。

另外耀樂還有提到「你也很常自己先起床了，看我還在睡，就不管我的感受，執意進入」、「甚至在我影片被流出來的時候，你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我，我真的不知道該怎麼處理，以上全部都有對話紀錄跟證據」。

不過仔細看炎亞綸的道歉文當中，包括「偷拍私密片」、「執意進入」以及「找黑道威脅」等指控皆無正面回應，僅解釋外流影片調查原因、表示「這件事是我自己個人感情處理不好的結果，再次跟大家說一聲對不起，做了一個最為糟糕的示範」並表示願意當面向耀樂道歉，結果道歉文獲得盛讚，不少人湧入加油打氣。

▲炎亞綸道歉聲明，認了與前男友的祕密是他心中的未爆彈。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸道歉聲明，認了與前男友的祕密是他心中的未爆彈。（圖／炎亞綸臉書）
但根據耀樂爆料的時間點，包括「看我還在睡，就不管我的感受，執意進入」這有「趁機性交罪」之嫌；「沒想到事後卻在不知情的情況下遭手機偷拍」有觸犯兒少法第36條之嫌；「我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道處理我」則有可能觸犯恐嚇罪，但這些在炎亞綸的道歉文當中僅以「這件事是我自己個人感情處理不好的結果」帶過，讓不少人無法接受。

對此，巴毛律師在個人臉書表示「表示炎亞綸如果當時拍攝耀樂私密片，對方只有吧歲，那麼將有兒少性剝削防制條例第36條第1項的問題，拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金」」。

「另外如果是偷拍的話，可能是36條第3項，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金」讓巴毛律師也傻眼的說「7年以上有期徒刑你知道是什麼概念嗎？炎P！你要確定捏.....。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
▲炎亞綸日前遭到前男友指控，偷拍兩人性愛影片，當時男方未成年，恐怕有觸法的疑慮。（圖／記者陳明中攝影）
▲炎亞綸日前遭到前男友指控，偷拍兩人性愛影片，當時男方未成年，恐怕有觸法的疑慮。（圖／記者陳明中攝影）

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