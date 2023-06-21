視網膜被女員工性騷擾！親揭「恐怖過程」全說了：還是有陰影

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後來視網膜經查證，發現對方杜撰一堆謠言說給那些私下不認識他的人聽，也還原員工旅遊那晚被性騷擾的過程，「她一下用手撫摸我說我『氣很亂』，一下緊握著我的手說不要放開彼此，然後摸我耳後、再摸我脖子、後腦勺，最後跪下熊抱坐在椅子上的我，事發過程是在有監視器的梯廳，還有親眼見證事發現場的公司員工」，視網膜坦言，之前選擇不把事情說出來，是因為顧慮頻道和公司團隊，講出來被大量討論本身就有壓力，不過現在沒了這些顧慮，他也只需要對自己負責，「就決定在6月初受訪時把事情說出來，算是把『停更』的原因全部交代完畢，也是為了保護我自己」。
也因為視網膜得知被造謠的事後，都要自己一一找人澄清，但對方自始至終沒有自己一一對那些人道歉，承認她講的那些故事全都是假的，「在當前這個浪潮之下，我不確定那些我無法接觸到的人，現在是否還相信那些荒謬的謠言，我說不定在他們眼中就是騷擾她的犯人，所以我必須把這個鬼故事說出來，也必須將當時不舒服的過程攤在陽光下」。
視網膜全文：
頻道6月停更後朋友很常問
明明公司狀態都好好的
如果經營累了為何不找人幫忙管理
這是因為我有過一段非常糟糕的經驗
讓我不想再找其他人協助管理公司
寧可在疲乏之後選擇劃下句點。
那個人會藉故擁抱我或緊抓我的手
我雖然覺得不舒服
但原以為這些行為是因為她天生熱情
所以我不該想太多
「畢竟我是男生，想太多很好笑吧。」
直到後來發現她藉由造謠與吹噓
建立工作能力強的假人設
莫名其妙跟人說我是她的男朋友
說我們是秘密交往不能讓經紀人知道
還說因為她是公司執行長所以關係不能太公開
後來經過一連串查證，發現…
她造謠我曾經不經意摸她大腿😨
造謠我看到她跟誰傳訊息會吃醋😊
造謠我在宜蘭和她到田間擁抱😂
造謠我在家裡用眼神暗示要跟她上床🤢
甚至幻想我背後有個「長輩靈」拜託她照顧我👻
還杜撰一堆謠言說給那些私下不認識我的人聽……
甚至在2021年11月員旅第一晚
她一下用手撫摸我說我「氣很亂」
一下緊握著我的手說不要放開彼此
然後摸我耳後、再摸我脖子、後腦勺
最後跪下熊抱坐在椅子上的我😊
事發過程是在有監視器的梯廳
還有親眼見證事發現場的公司員工
我知道講出來會被一些人訕笑：
「女生怎麼可能騷擾男生？」
「員工最好可以騷擾老闆？」
之前我選擇不把事情說出來
是因為顧慮頻道和公司團隊
講出來被大量討論本身就有壓力
不過現在既然沒了這些顧慮
我只需要對我自己負責
就決定在6月初受訪時把事情說出來
算是把「停更」的原因全部交代完畢
也是為了保護我自己。
因為在被造謠的事全被我知道以後
我和我身邊的人都要自己一一找人澄清
畢竟她製造的謠言傳播得無邊無際
有台大自治圈的校友以為我跟她在交往
有朋友去電視台開會被問我是不是跟她在一起
有廣告商窗口說聽到我在追那個女的
我得澄清我不是她的男朋友
澄清我從來沒有追求過她
澄清我對她完全沒有意思
沒有摸大腿、沒有欲擒故縱
但她自始至終沒有自己一一對那些人道歉
承認她講的那些故事全都是假的。
在當前這個浪潮之下
我不確定那些我無法接觸到的人
現在是否還相信那些荒謬的謠言
我說不定在他們眼中就是騷擾她的犯人
所以我必須把這個鬼故事說出來
也必須將當時不舒服的過程攤在陽光下。
雖然她仍在新媒體圈工作
但我想了很久決定不公開她的身分
因為聽過謠言的人自然會知道是誰
也不希望波及她正在工作的單位
至於社會大眾不需要認識她
讓大家跑去公審也並非我本意。
因為這些年的這些事
我覺得該把重心轉給我自己
也請大家不必擔心
我現在真的非常幸福而且幸運
頻道停更之後每天嘴角都是上揚的
（還可以隨時隨地自在飛翔🇯🇵）
放下了很多才發現可以得到更多
這幾年我真的成長了非常非常多
雖然在路上看到她開的同款車還是有陰影
不小心在社群看到照片也會快速滑過
但我已經不會對人性感到完全絕望
因為我身邊有一群真正可靠的人
只想感謝這些殘破但受用一生的經驗。
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