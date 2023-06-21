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快訊／NONO遭爆婚內性騷擾！發文道歉了：本人即刻起停工

▲NONO遭到爆料，在婚內對多位女性性騷擾，對此，NONO也在臉書上發文道歉，「本人即刻起停止演藝工作！」（圖／NONO臉書）
▲NONO遭到爆料，在婚內對多位女性性騷擾，對此，NONO也在臉書上發文道歉，「本人即刻起停止演藝工作！」（圖／NONO臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

現年52歲藝人NONO（陳宣裕）遭到網紅直播主「小紅老師」指控，曾在婚內期間同時對多位女性性騷擾，並質疑NONO的妻子朱海君也是加害者，引發社會關注。對此，NONO今（21）日下午也在臉書發文致歉：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。NONO。」

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今日上午，網紅直播主「小紅老師」在記者會上指出，自從發文指控NONO性騷擾後，她就陸續收到多名被害者私訊，對象包含電視台幕後工作人員、剛踏進演藝圈的新人，大多都是不懂事、少不更事的女性，也對於NONO先前的否認感到心灰意冷。

▲小紅老師表示，手上有很多被害者私訊對話與截圖，身邊也有不少願意站出來的人證，只希望NONO能夠面對這一切，誠心誠意公開對外道歉。（圖／記者葉政勳攝影）
▲小紅老師表示，手上有很多被害者私訊對話與截圖，身邊也有不少願意站出來的人證，只希望NONO能夠面對這一切，誠心誠意公開對外道歉。（圖／記者葉政勳攝影）
最後，小紅老師強調，雖然目前不會對NONO進行提告，但還是希望對方能夠承認這一切、公開向被害者們道歉。對此，NONO經紀人先前則回應：「了解情況中。」未來會針對一切指控發布聲明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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