快訊／NONO遭爆婚內性騷擾！發文道歉了：本人即刻起停工
現年52歲藝人NONO（陳宣裕）遭到網紅直播主「小紅老師」指控，曾在婚內期間同時對多位女性性騷擾，並質疑NONO的妻子朱海君也是加害者，引發社會關注。對此，NONO今（21）日下午也在臉書發文致歉：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。NONO。」
記者詹鎰睿/綜合報導
今日上午，網紅直播主「小紅老師」在記者會上指出，自從發文指控NONO性騷擾後，她就陸續收到多名被害者私訊，對象包含電視台幕後工作人員、剛踏進演藝圈的新人，大多都是不懂事、少不更事的女性，也對於NONO先前的否認感到心灰意冷。
最後，小紅老師強調，雖然目前不會對NONO進行提告，但還是希望對方能夠承認這一切、公開向被害者們道歉。對此，NONO經紀人先前則回應：「了解情況中。」未來會針對一切指控發布聲明。
※【NOWnews 今日新聞
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