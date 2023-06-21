NONO爆「同時對多人性騷擾」！小紅老師搬證據：不信讓他想不起來
藝人NONO（陳宣裕）日前遭到網紅直播主「小紅老師」指控性騷擾。今（21）日上午，小紅老師召開記者會，決定主動站出來訴說一切過程，同時也說明在這段期間都還有陸續收到好幾位被害人的對話與指控，小紅老師最後更呼籲NONO公開道歉。對此，NONO經紀人則回應：「了解情況中。」晚點則會發出聲明。
記者詹鎰睿/台北報導
小紅老師表示，自從她發文爆料NONO對她性騷擾的事件之後，就收到不少被害人的私訊，對象包含電視台幕後工作人員、大學傳播系的實習生等等。小紅老師嚴肅直呼：「我不相信這些沒辦法讓他（NONO）想起來」、「陳先生的一句沒有印象，又再一次刺中每一個活在他陰影的女生。」
再收到許多被害人的私訊與鼓勵後，小紅老師決定勇敢站出來，並呼籲更多的受害者們可以覺醒，「如果他還是一直沉睡、一直叫不醒的話，我希望有更多更多人，可以勇敢講出來，真的是不需要害怕。」至於未來會不會提告，小紅老師解釋，這部分會再跟受害者們討論。
不過小紅老師向記者們強調，目前不會有提告動作，都還在蒐集證據當中，「因為大家都只是想要撫平傷疤，希望NONO能承認這件事。」並喊話NONO能和黃子佼、炎亞綸一樣有Guts，誠心向所有受害者們道歉。對此，NONO經紀人則回應，「了解情況中！」晚點則會統一發布聲明。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110