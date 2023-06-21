快訊／炎亞綸正面對決！親自現身抖音網紅記者會　二度鞠躬道歉

賈永婕回應黃子佼爆料「不是我」！看NONO性騷風波嘆：資訊量太大

▲賈永婕今（21）日出席記者會，回應黃子佼爆料「姓賈的」曾主動追求他一事。（圖／記者陳明中攝）
▲賈永婕今（21）日出席記者會，回應黃子佼爆料「姓賈的」曾主動追求他一事。（圖／記者陳明中攝）

記者郭佩蓉/台北報導

藝人黃子佼19日爆出性騷擾事件後，拍了三個影片坦承，接著爆料演藝圈其他藝人的祕密、疑似喝酒做出自殘行為，被送往醫院急救。其中，黃子佼提到自己曾被「姓賈的」女藝人主動追求，由於演藝圈「姓賈的」女藝人不多，賈永婕也因此被網友點名。對此，賈永婕今（21）日現身諾亞方舟慈善愛心晚宴記者會時，也回應此事，被問到NONO被爆性騷擾一事，她則感嘆：「訊息量大到很難消化這一切。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賈永婕被問到NONO性騷擾一事，也感嘆「資訊量太大」。（圖／記者陳明中攝）
▲賈永婕被問到NONO性騷擾一事，也感嘆「資訊量太大」。（圖／記者陳明中攝）
黃子佼被指控性騷擾後，在臉書發出三段影片，除了道歉，也點名「姓賈的」女藝人當初追他，後來又突然消失，對此，網友也認為有可能是賈永婕。賈永婕今日現身記者會，被問到此事，她回應：「真的不是我，時間軸也不可能是我，我那時也沒有出道，好像也沒有必要說什麼。我覺得Metoo引發到現在，身為媽媽、女性，其實這是一個很好的社會運動，我給予肯定跟支持，社會愈來愈進步，兩性平權也愈來愈跟得上。」她坦言不能說自己被遷怒，而是用正面態度看這個運動。

至於大、小S也受波及，賈永婕表示自己有傳訊息關心，「我們也不用說太多，只說要好好處理」，而NONO今日被爆出性騷擾一事，賈永婕也感嘆：「老實說，早上在化妝的時候，訊息量大到很難消化這一切，訊息量實在太大，新聞是啪啪啪一直通知，我也沒有辦法，我必須準備這場活動，很多事情要確認中，沒很仔細follow細節。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

賈永婕百億尪對唱張清芳！一牽手遭驚喊「濕的」　猛擦褲子糗翻

黃子佼「昨無法言語表達」送加護病房！今上午傳低調出院了

吳宗憲遭爆料反擊了！拍片喊話黃子佼：男人可以風流不能下流

快訊／NONO遭爆婚內性騷擾！發文道歉了：本人即刻起停工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀