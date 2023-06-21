賈永婕回應黃子佼爆料「不是我」！看NONO性騷風波嘆：資訊量太大
藝人黃子佼19日爆出性騷擾事件後，拍了三個影片坦承，接著爆料演藝圈其他藝人的祕密、疑似喝酒做出自殘行為，被送往醫院急救。其中，黃子佼提到自己曾被「姓賈的」女藝人主動追求，由於演藝圈「姓賈的」女藝人不多，賈永婕也因此被網友點名。對此，賈永婕今（21）日現身諾亞方舟慈善愛心晚宴記者會時，也回應此事，被問到NONO被爆性騷擾一事，她則感嘆：「訊息量大到很難消化這一切。」
記者郭佩蓉/台北報導
黃子佼被指控性騷擾後，在臉書發出三段影片，除了道歉，也點名「姓賈的」女藝人當初追他，後來又突然消失，對此，網友也認為有可能是賈永婕。賈永婕今日現身記者會，被問到此事，她回應：「真的不是我，時間軸也不可能是我，我那時也沒有出道，好像也沒有必要說什麼。我覺得Metoo引發到現在，身為媽媽、女性，其實這是一個很好的社會運動，我給予肯定跟支持，社會愈來愈進步，兩性平權也愈來愈跟得上。」她坦言不能說自己被遷怒，而是用正面態度看這個運動。
至於大、小S也受波及，賈永婕表示自己有傳訊息關心，「我們也不用說太多，只說要好好處理」，而NONO今日被爆出性騷擾一事，賈永婕也感嘆：「老實說，早上在化妝的時候，訊息量大到很難消化這一切，訊息量實在太大，新聞是啪啪啪一直通知，我也沒有辦法，我必須準備這場活動，很多事情要確認中，沒很仔細follow細節。」
※【NOWnews 今日新聞
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