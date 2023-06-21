賈永婕挺浪浪！諾亞方舟慈善愛心晚宴獻廚藝　7主廚台北晶華上菜

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今年參與的主廚陣容包括優雅法餐「LOPFAIT 樂斐」主廚 Josh 鄭裕錞、米其林一星「Impromptu by Paul Lee」主廚 Paul Lee 李皞、南台灣最難訂的餐廳「AKAME」主廚 Alex 彭天恩、「小樂沐 Le Côté LM」的亞洲最佳女主廚陳嵐舒、「LOPFAIT 樂斐」甜點主廚戴峻弘（火車）、亞洲50大酒吧「AHA Saloon」創辦人尹德凱，和賈永婕一起端出關懷浪浪毛孩的幸福料理。
諾亞方舟協會創辦人戈家黎透露，即使政府早在1950年就正視流浪狗問題，但根據統計，「2015年～2023年，每年仍增加一萬隻流浪動物」，時至今日都沒有降低流浪狗的問題。希望除了喚醒社會正視動保議題，也希望能推動「飼養評估」，宣導養寵物前也要評估自身能力。
響應活動的台北晶華酒店餐飲部執行副總羅明威也分享，沒有健保的動物們一旦生病、醫藥費相當龐大，他曾在「某一隻家人離開前的最後一週，光是輸血費用就花了15萬元，相信不少沒有能力的飼主，可能就會選擇把動物就放在路邊」，希望響應公益、讓大家更尊重生命。
負責晚宴開胃小點及第一道冷前菜的Chef Josh鄭裕錞，發揮「LOPFAIT 樂斐」提倡續食的理念，將剩餘的食材搭配邊角料再利用，轉化為開胃小點及荷蘭白蘆筍冷前菜，以永續概念呼應關懷老病殘動物。
身為去年晚宴發起人的Chef Paul Lee 李皞，才剛透過諾亞方舟協會媒合領養浪浪，把被丟棄在路上的虛弱比特犬Hammer，照顧成「拆家小霸王」的他，今年負責第二道冷前菜，以干貝、蓮霧與乳酪搭配蒔蘿油，打造出酸甜清香口味的料理。
Chef Alex 彭天恩的熱前菜，改造AKAME招牌溫野菜「東北角花枝」，選用台東野菜、搭配炭烤半生熟的宜蘭花枝、小米酒起司，及特製海鮮醬汁，象徵包容台灣山海的精神，呼籲大眾菜和動物一樣，在「珍惜」前要先「認識」。
負責煮菜的Chen 陳嵐舒，以炭烤伊比利豬搭配紅酒醬汁，加入青豆、甜豆沙拉融入清爽口感，讓大家感受「人性之美」；她坦言自己從小被告知要對生命負責，對生命是很敬畏的她雖然沒有飼養過寵物，但默默支持諾亞方舟協會許久，希望將這般義無反顧的支持信念，透過菜色傳遞給大家美好的人事物。
主廚戴峻弘（火車）則以巨峰葡萄搭配胡桃、西谷米及特製白酒果凍，打造幸福甜點，希望帶給賓客歡喜之心。今年再度共襄盛舉的Kae Yin 尹德凱，本屆設計兩款調酒，以仕高利達12年威士忌基底搭配哈密瓜、杏仁等食材；並以牛奶、珠蘭茶為基底，搭配蘆筍、桂花、仙人掌等食材設計另一款無酒精調酒。
該晚宴邀來首度以主廚身份加入餐宴的賈永婕，呈現「剝皮辣椒松露雞肉丸子湯」，記者會上她自嘲很有膽識和各主廚站在一起，透露將自己平常在家比較擅長中式菜色來迎合西式套餐，在法式雞肉澄清湯Consommé中融入剝皮辣椒，是發揮自己喜歡為菜色添味的風格。
賈永婕透露她從小到大都有狗狗的陪伴，自己家中的狗狗年事已高，正在經歷「要花費很多醫藥費的時刻」，但仍視狗狗為家人，希望傳遞這樣的信念給大家。