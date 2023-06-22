愛莉莎莎也喊「MeToo」！內容直指現任男友 網一看罵翻：不有趣
近期台灣版MeToo狂燒不止，受害者紛紛勇敢站出指控，許多大咖名人、藝人紛紛被爆出曾有性騷擾的行為。而百萬YouTuberr愛莉莎莎也在昨（21）日晚間跟上「MeToo」風潮，但發文內容卻是與現任男友呂杰陽甜蜜放閃的過程，再度引爆大批網友不滿炎上，愛莉莎莎也3度更改文章內容。
記者潘毅/綜合報導
愛莉莎莎在昨（21）日晚間8點50分在社群上突發文，「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了」，沒想到內容卻是狂誇讚目前現任羽球教練男友「都怪他太會做事害我到現在連掃地機器人都不會用，真的好壞」、「每天都是他泡，害我住這個家8個月了，還不會用咖啡機」、「羽球教練幫大家把碗收一收洗乾淨，他太親切又熱心，害我都沒有招待到我的客人，光芒都被搶走了」，雙方的甜蜜日常全都顯示在文章中。
但由於Metoo本是嚴肅議題，受害者鼓起勇氣才能說出過往的創傷，因此部分網友也紛紛痛批愛莉莎莎「用Me Too來開玩笑真的好嗎？別把快樂建立在別人的痛苦之上」、「Me Too話題很嚴肅，不應該用這話題來放閃，為什麼不懂分輕重分寸」、「不有趣，Me Too是人家一生的傷疤，請不要在嚴肅的議題上開這種無知的玩笑」、「這節骨眼還在開玩笑」。
眼見輿論萌生，愛莉莎莎也在昨（21）日晚間11點時，先將開頭第一段「大家都在Metoo爆料」刪除，隨後第二次更改則是將「我也來爆一下好了」改為「我來爆一下好了」。同時也在下方留言回應網友質疑「我也有經歷過那些可怕的，只是我個人比較喜歡爆料別人可愛的一面。」
※【NOWnews 今日新聞
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