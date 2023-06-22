林襄小師妹超辣寫真照登上表特板！曾自爆被恐嚇「要去球場揍妳」
味全龍啦啦隊「小龍女」成員霖霖（李芷霖）因亮眼外型受到球迷們喜愛，目前更是林襄、雅涵的師妹，未來發展備受關注。日前就有粉絲在PTT表特板分享霖霖的超辣寫真照片，引發網友們熱烈討論。事實上，霖霖過去曾向《NOWnews今日新聞》分享成名前被恐嚇的故事。
記者詹鎰睿/綜合報導
PTT表特板日前有網友分享霖霖好幾張寫真辣照，甜美外型瞬間迷暈眾人，「我婆請撤照」、「這太棒了吧」、「不輸日本女生」、「我有買寫真集，很推薦。」更有人大讚本人個性十分親民又可愛，「昨天見過本人！還不錯。」
事實上，親民又活潑的霖霖，過去在新竹街口攻城獅啦啦隊應援時就碰上球迷私訊恐嚇的故事。霖霖向《NOWnews今日新聞》提到，當時看到酸民的負面言論，讓她心情非常沮喪，「只能跟家人朋友討拍，問自己哪裡做的不好。」
但沒想到惡意言論越來越誇張，甚至出現恐怖威脅，說要到球場揍人，讓霖霖心生畏懼，「我那時候還問朋友我這樣要不要去球場？」不過，霖霖也從中漸漸學習調適自我，以正能量的心態看待酸民，「冷靜一段時間後就覺得，好像也沒什麼吧～有人喜歡你就有人討厭你！」她認為「把自己做不好的地方改進，保持原本善良的初心，但也不要為了迎合那些討厭我的人，變成自己不喜歡的樣子。」