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實用技／電鍋加熱粽子油膩膩　譚敦慈教一招洗淨：手把有玄機

▲端午連假蒸粽子吃，電鍋油膩膩該如何清潔，譚敦慈建議可以用「煮檸檬」的方式來除去油垢。(圖／記者周淑萍攝)
▲端午連假蒸粽子吃，電鍋油膩膩該如何清潔，譚敦慈建議可以用「煮檸檬」的方式來除去油垢。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

端午節吃粽子，用大同電鍋覆熱是很多人的選擇，但蒸完粽子後，免不了油膩膩，如果粽子「爆漿」，米粒、餡料沾附到外鍋，這時清潔會更加麻煩，且即便洗淨後，粽子的味道可能也難除去，相當困擾。無毒教母譚敦慈分享快速清潔電鍋的方式，其實只要使用「檸檬」就能洗乾淨，而且陳年積垢也一乾二淨。

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譚敦慈提到有傳言「電鍋用自來水蒸食物會中毒，一定要用煮沸過的開水？」，她要大家放心，因為自來水廠有做過研究，自來水中的三鹵甲烷、氯都是會被揮發掉的，所以不用過度擔心。

至於該如何清潔電鍋？譚敦慈建議可以使用「檸檬」來做清潔，大約一顆的份量對半切或是切成四份，直接放入電鍋內，可以同時把電鍋的配件，像是架子、盤子一起放到電鍋內清洗，之後注水淹過要清洗的範圍，接著就開始「煮檸檬」，大約煮10分鐘，讓裡面的水沸騰後關掉電鍋開關，靜置約莫2~3小時，將髒水倒掉後用抹布就能輕鬆擦拭污垢。

▲許多人喜歡在夏天喝檸檬類飲品，但卻常常搞混檸檬與萊姆的差別。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲譚敦慈建議可以用「檸檬」來清潔電鍋，大約一顆的份量對半切或是切成四份，直接放入電鍋內煮10分鐘，靜置冷卻2~3小時後，就能用抹布輕鬆擦拭乾淨。（示意圖／取自photoAC）
譚敦慈提醒，「煮檸檬」切記不要按下開關人就跑走，因電鍋是蒸乾後才會跳起，大量的水下到電鍋可能會相當久的時間才會蒸乾跳起開關，屆時可能反而會燒乾電鍋。另外，如果家中沒有檸檬也能用白醋或是檸檬酸粉來取代，但檸檬有自然的香味，味道較佳。

為了避免電鍋殘留陳年難洗的油垢，譚敦慈建議最好每一次使用完畢後都清潔且擦拭乾淨。此外，清潔乾淨的電鍋蓋不要再往回蓋，應善用電鍋手把上的鋁條，將鍋蓋直立扣在手把上，讓電鍋內保持通風，才能避免細菌滋生。

▲清潔乾淨的電鍋蓋不要再往回蓋，應善用電鍋手把上的鋁條，將鍋蓋直立扣在手把上，讓電鍋內保持通風，才能避免細菌滋生。（示意圖，圖／周淑萍攝）
▲清潔乾淨的電鍋蓋不要再往回蓋，應善用電鍋手把上的鋁條，將鍋蓋直立扣在手把上，讓電鍋內保持通風，才能避免細菌滋生。（示意圖，圖／周淑萍攝）

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