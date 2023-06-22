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台灣版MeToo狂燒不止！他憂曝「走太快下場」：歐美就是前例

▲近期台灣版MeToo風波延燒不斷，許多名人接連被爆出過往曾有性騷擾的行徑，形象大崩壞。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲近期台灣版MeToo風波延燒不斷，許多名人接連被爆出過往曾有性騷擾的行徑，形象大崩壞。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者潘毅/綜合報導

近期台灣版MeToo風波延燒不斷，許多名人接連被爆出過往曾有性騷擾的行徑，螢光幕前的好形象大崩壞。不過就有網友提出心中擔憂，因為過往歐美就曾「走太快導致亂象顯現」，導致運動後續力道不足，甚至出現反對者，論點曝光也引起關注討論。

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一位網友在論壇Dcard上指出心中擔憂「我是非常支持#metoo運動的，而美國早在2017時就開始了，但期間因為有好幾次假爆料出現，導致這項運動在後續受到反彈甚至質疑」。

隨後原PO憂心表示「台灣現在短短幾個禮拜內爆出太多了，不管是政治圈還是娛樂圈，走的太快反而有點擔心這個運動會走偏，像是利用metoo運動的熱潮去報復前任，或是我最擔心的爆料後發現是假的，這些都會讓metoo運動走向倒退路，甚至真正的受害者因為運動的污名化，更不敢說出來，希望台灣metoo 運動不要走向歐美的那條路，祝福受害者都可以討回公道」。

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▲有網友提出心中擔憂，因為過往歐美就曾有前例，「走太快卻出現亂象」，導致運動後續力道不足，甚至出現反對者，論點曝光也引起關注討論。（示意圖／取自Pexels）
多數網友表示贊同「Me too 遇到的困境是，只要有一個受害者被發現說的不是事實，很多真實的被害者都將受到質疑」、「就怕有些人發現口袋空空的時候，想到以前有個人對自己做過些甚麼，想想有點不對勁」、「強尼戴普給這篇文點了個讚！」、「現在終於有機會喚起大眾對這個議題的重視，真心希望那些只是想蹭流量賺錢的人不要搞臭這個運動，把metoo留給真的受害者」、「很怕metoo被有心人濫用之後造成更多受害者失去求救的管道」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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