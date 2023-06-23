馬斯克約祖克柏打鐵籠戰！賽事恐無法辦成 全因「這大咖」喊停
美國富豪馬斯克（Elon Musk）日前在推特一篇文中，向另一位社交媒體大亨祖克柏（Mark Zuckerberg）邀約鐵籠站，後者更只問一句「地址在哪」，眼見戰火一觸即發，各國網友都在期盼這場億萬富翁的肉搏戰上演。沒想到不久後，卻有位大咖出面調停，讓這場格鬥賽怕是辦不成了。
記者潘毅/綜合報導
美國時間6月20日時，國際區塊鏈顧問公司（International Blockchain Consulting）創辦人暨執行長諾法（Mario Nawfal）在推特發文指出，Meta正在開發的「Threads」社群，其介面與Twitter有幾分神似，似乎想趁推特衰弱時搶占市場。
這篇報導則引來今年斥資4百億美元收購推特的美國富豪馬斯克（Elon Musk）在下方回應，狂酸對手祖克柏「我很肯定，地球迫不及待地想完全受Zuck(祖克柏)的統治，別無選擇」。
一位湊熱鬧的網友則語帶酸氣的標記馬斯克「馬斯克你要小心，我聽說他(祖克柏)現在練柔術了」。不料再度引來馬斯克本人回應「如果他笑的話，我會準備鐵籠戰會會他」。沒想到這段對話，不久後就出現在祖克柏IG的限時動態，並簡單附上一句話「Send Me Location（給我位置）」。
後續馬斯克仍不甘示弱，提出了格鬥賽舉辦地點「拉斯維加斯八角籠」（Vegas Octagon）。各路網友都已經開始期盼這場億萬富翁格鬥賽開打，甚至還分析了雙方的身體素質與格鬥經歷等等。
然到了22日時，馬斯克的75歲母親梅伊馬斯克（Maye Musk）則急忙在推特喊停「不是開玩笑的。只准文鬥。坐在椅子上，距離4英尺遠。最好笑的人獲勝」，又過一段間後，梅伊也表示「格鬥賽已經取消，我鬆了一大口氣」、「我取消了這場格鬥賽，但我還沒告訴這兩個人。我會繼續強調比賽已經取消，以防萬一」。而馬斯克也在媽媽的推文下方回應一個哭笑不得的符號，顯見在媽媽的面前，身價破千億美元的符富豪，也是要乖乖聽話的！