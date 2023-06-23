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28歲正妹實況主病逝！抗癌2年間「二度大賽奪冠」　粉絲超不捨

▲日本遊戲實況主Akajikou（あかじこう）是頂尖的魔法氣泡《Puyo Puyo》玩家，更曾數度獲得大賽冠軍，沒想到近期卻傳出她因癌症離世。（圖／Twitter@Akajikou）
▲日本遊戲實況主Akajikou（あかじこう）是頂尖的魔法氣泡《Puyo Puyo》玩家，更曾數度獲得大賽冠軍，沒想到近期卻傳出她因癌症離世。（圖／Twitter@Akajikou）

記者潘毅/綜合報導

遊戲界傳出悲報！日本遊戲實況主Akajikou（あかじこう）是頂尖的魔法氣泡《Puyo Puyo》玩家，曾數度獲得大賽冠軍，沒想到近期卻傳出她因癌症離世，丈夫也發出聲明證實，消息引發全場熱淚。

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Akajikou的官方推特，日前是由她的丈夫發出一篇聲明，內容指出Akajikou本人在今年6月19日因癌症去世，得年28歲。丈夫也透露，其實Akajikou早在兩年半前就被診斷出罹癌，期間不斷與病魔抗爭「妻子會以個人的魅力讓周圍的人都開懷大笑，是她讓我獲得力量、振作起來的」。

▲管這兩年間Akajikou都被病痛所纏身，但仍在SEGA主辦魔法氣泡的2022年的官方賽事中，拿下第一、二屆女子盃冠軍。（圖／Twitter@EsportsSega）
▲管這兩年間Akajikou都被病痛所纏身，但仍在SEGA主辦魔法氣泡的2022年的官方賽事中，拿下第一、二屆女子盃冠軍。（圖／Twitter@EsportsSega）
儘管這兩年間Akajikou都被病痛所纏身，但仍在SEGA主辦魔法氣泡的2022年的官方賽事中，拿下第一、二屆女子盃冠軍，遊戲實力相當強勁。因此死訊曝光後，連魔法氣泡官方也不捨的轉發這個消息。

許多同為魔法氣泡遊戲愛好者以及Akajikou粉絲，也紛紛在推特上表達對她的思念，「Akajikou選手真的是個充滿笑容的人」、「我常常看她的Puyo Puyo比賽，真的是很強大的一個人」、「完全看不出來是正在對抗病魔的人，因為她在節目上總是笑臉迎人...為她獻上祈禱」。


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