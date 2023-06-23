桃機爆衝突！太妍抵台速離開 IVE經紀人暴力對待台灣記者：讓開
端午連假台北星光熠熠，「少女時代」太妍、人氣女團IVE今（23）日搭乘同一航班抵台，各自將於24日於台北舉辦演唱會，2組人馬下午一前一後現身環宇禮遇快速通關。太妍現身時並未多做停留，低頭儘速離場；接著出現的IVE卻出狀況，她們的經紀人大力推開台灣記者，經紀人更大聲喊：「讓開！」直到韓國保鑣出面制止，雙方人馬才平息爭執。對此，IVE台灣演唱會的主辦單位「TheArtistudio得藝室策畫」代為道歉。
記者陳雅蘭/綜合報導
IVE跟太妍此次訪台皆走環宇禮遇快速通關，不會現身入境大廳，許多台灣粉絲與攝影記者提早在關內守候，太妍現身時並未多停留、打招呼，低頭迅速坐上貴賓車離場；沒過多久IVE也下機，但經紀人見到台灣攝影記者，竟立即上前阻擋媒體拍攝，甚至無理大喊「讓開」，場面十分火爆，IVE全體成員嚇到站原地不動，韓方保鑣見狀出面調解，一夥人隨即搭乘禮遇車離開現場。
事實上，太妍跟IVE上午在仁川機場準備搭機前，面對韓國媒體與粉絲，態度十分親切，甚至會揮手、比愛心讓記者拍攝；但入境台灣後，面對台灣記者竟呈現兩樣情，IVE台灣演唱會的主辦方並未多做解釋，立即道歉表示：「我們為韓方經紀人的過度反應，誠懇致上歉意。」並透露其實有跟韓方透露會有媒體拍攝，「很抱歉發生這個意外」。