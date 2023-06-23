2023年「最爛密碼」排行曝光！這20組大眾超愛 駭客笑著破解
進入科技時代後，現代人透過手機、電腦使用網路服務也成為日常的一部分，因此常遇到要設定帳號密碼的情況。有些人覺得麻煩，都會把生日、綽號，好記單字或是鍵盤好打的順序設為密碼，但其實這些對於資安都是一大隱憂！英國支付服務供應商「Dojo」近期也公開2023年「最容易被駭客破解的」20組密碼，並給出相關改善建議。
記者潘毅/綜合報導
英國支付服務供應商Dojo近期公布報告，多數人習慣以「小寫英文字母」設定密碼，且「暱稱」是最常見的密碼類別，因此分析出駭客多會採用5種方法來破解密碼，像是使用惡意軟體竊取私人訊息、網路釣魚攻擊、以常用的單詞或短句組合推敲，或是每秒使用數百萬個密碼來嘗試破解帳戶，再來則是透過社群平台得知該用戶的個人資料，包括生日或寵物名字，反覆嘗試來破解。
而最常被被駭客破解的密碼類別，從第一名至第二十名依序為「綽號及暱稱」、電視劇角色、電視節目、顏色、時尚品牌、城市、國家、電影片名、身體部位、汽車品牌、寵物名字、髒話、電玩角色、音樂藝術家、電玩遊戲、彩妝品牌、運動、虛構人物、超級英雄、足球俱樂部。若再深入探究，第一名「綽號及暱稱」，最常見的細項則為「King」、「Rose」、「Love」、「Boo」、「Hero」這五個單字。
早在今年5月4日世界密碼日時，知名密碼管理器NordPass網站也公布了台灣版本的超好破解密碼，其中第一名「VIP」更是大幅領先，成為最多人使用的密碼，其餘則是12345數字順序系列以及0000等，因此民眾在設定密碼時，最好多花點心思，才不會讓盜用者笑著破解密碼！
最後「Dojo」也給出改善密碼設定的4大建議，第一、設定密碼時混用數字、大寫字母或特殊字符；第二、長度至少8至12個字元，密碼越長越安全，駭客也難以破解；第三、有疑慮時立刻更改密碼；第四、採用多重身份驗證強化安全性。