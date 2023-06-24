NONO一簽結婚證書就變了「僅剩2功能」！朱海君揭10年婚姻內幕
「#MeToo」風暴從政壇延燒到演藝圈，藝人NONO（陳宣裕）被網紅直播主「小紅老師」指控性騷擾、甚至性侵多女，受害者多達近20人，即使NONO已與朱海君結婚仍不斷侵犯女性，NONO隨後也發文宣布停止演藝工作。而朱海君先前曾上節目爆料NONO一簽結婚證書就變了一個人，揭開兩人結婚10年的婚姻內幕。
記者郭佩蓉/綜合報導
朱海君曾在節目《今晚開讚吧》表示NONO比她大15歲，在外界看來應該是老公會很保護她，「但不知道為什麼，在家的時候，他卻突然什麼都不會了」，朱海君想起當初和NONO交往期間，對方吃完飯會主動洗碗、擦桌子和拖地等，讓她當下非常心動，覺得若和NONO結婚是嫁「好」門，豈料結婚證書簽下去以後，NONO卻什麼都不會了。
朱海君爆料NONO連一雙筷子都懶得洗，她出門工作前看見筷子在水槽裡，南下工作三天後返家依然看見那雙髒筷子；不僅如此，朱海君某天早上趕著出門工作，但NONO沒幫忙就算了，還在旁邊說：「老婆，我今天早上好想吃白粥喔，配肉鬆和醬瓜，還要煎兩顆荷包蛋，然後我不要太熟！」讓她當下氣到不行，表示自己快要遲到了，豈料NONO不死心，還說：「那妳回來再幫我弄一下！」
朱海君當時無奈地問：「你不是很會煮粥？」結果NONO竟悠哉地回：「不知道耶，娶到妳回家以後，我突然什麼都不會了，我到底怎麼了？怎麼連這個功能都沒有了，我現在只剩開車跟賺錢這兩個功能了。」
※【NOWnews 今日新聞
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