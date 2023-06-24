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黃子佼陷性騷擾風波傳復出？節目製作單位曝內幕：7月中旬開工

▲黃子佼深陷性騷擾風波，形象大傷，不過節目《大老闆聯盟》製作單位透露即將在7月中旬開棚錄影，疑似暗指他即將復出。（圖／記者陳明中攝影）
▲黃子佼深陷性騷擾風波，形象大傷，不過節目《大老闆聯盟》製作單位透露即將在7月中旬開棚錄影，疑似暗指他即將復出。（圖／記者陳明中攝影）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人黃子佼19日被爆出性騷擾事件後，拍下3部影片坦承犯錯，接著爆料演藝圈13位藝人的祕密、疑似喝酒做出自殘行為，隨後被送往醫院急救，所幸隔日低調出院，但形象也瞬間跌到谷底。原本工作行程滿檔的他，手中握有多檔節目主持，其中像是《大老闆聯盟》的製作總監也鬆口，透露預計將在7月中旬開棚錄影，疑似暗指黃子佼即將復出，不過一切仍要看黃子佼的狀況而定。

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▲2023金片子大賽代言人黃子佼。（圖／台北市電影委員會提供）
▲黃子佼爆發性騷擾事件後，形象瞬間跌落谷底。（圖／台北市電影委員會提供）
黃子佼在性騷事件爆發前，手中就有多檔節目，像是《未來少女》、《一鳴驚人》、《婚禮歌手》、《大老闆聯盟》和《佼心食堂》等，其中像是節目《未來少女》證實黃子佼以個人因素為由，決定不參與節目後續錄製，其餘節目的動向則未確定。

▲《未來少女》選手們今（5）日在台上帶來ASOS的歌曲《十分鐘的戀愛》，讓黃子佼直呼「她們是被逼的」。（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼（左）以個人因素為由，不參與節目《未來少女》後續錄製。（圖／記者陳明中攝）
而《大老闆聯盟》製作單位昨（23）日表示，原本就預計在7月14日開棚錄影，讓外界猜測是否代表黃子佼即將復出？節目總監則回應：「原本就預計在7月14日錄影，佼哥那邊曾表示會靜養一段時間，我們會先以他的健康狀況為主。」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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