Sandy吳姍儒被爆「想認識許光漢」逼哭大鶴！經紀人：亂編故事
藝人黃子佼先前被指控性騷擾後，先是拍影片坦承錯誤，接著開地圖砲爆料演藝圈多位藝人的祕密，其中還有一句話「在Sandy（吳姍儒）家，大鶴（林鶴軒）哭著回去」，接著碎嘴「都是假面嘛」，讓Sandy衰中槍，對此，也有週刊指出Sandy當時其實是因為想認識許光漢、向許光漢示好不成，才惱羞對許光漢好友大鶴發火，而Sandy經紀人稍早也回應《NOWnews今日新聞》記者：「Sandy看到新聞大笑。」
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《CTWANT》報導，Sandy與當時的男友，也就是現在的老公王先生曾短暫分手，她為了想認識許光漢，便邀請許光漢的好友大鶴到家中吃飯、打麻將，當大鶴一到Sandy家時，Sandy除了要大鶴找許光漢來到家中，甚至還叫他傳訊息給許光漢，表達她的欣賞，大鶴也照做了，豈料許光漢僅冷淡回覆一個貼圖，讓Sandy惱羞責怪大鶴「怎麼真的傳訊息了」。
此外，報導也指出，Sandy當初追問了大鶴一些更私人的問題，大鶴基於信任也如實回答，豈料聚會結束後，Sandy就表示，若把她欣賞許光漢的事說出去，那麼大鶴的祕密也會被傳出去，「哪天我可能不小心把你的事在記者會上說出來」，後來，就是黃子佼所述「在Sandy家，大鶴哭著回去」的畫面。
對此，《NOWnews今日新聞》記者向Sandy經紀人求證，對方也回應：「Sandy最近都忙著帶小孩，看到這個新聞的當下大笑。」對於爆料只能一笑置之，「不然怎麼辦？站在經紀人的立場，我是覺得爆料者自己出來說清楚啊，很有趣，現在大家都在亂編故事，不要唯恐天下不亂」；此外，對於女兒被爆料，吳宗憲也回應《NOWnews今日新聞》：「哇～～～這些人編故事、傳假訊息再惡意流傳，然後輾轉到了佼佼口中……我就跟你說家教這件事很重要啊！」
※【NOWnews 今日新聞
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